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大雨中將孩子摔進泥田 媽媽及同居人違保護令函送

中央社 / 台中1日電

台中市清水區5月31日發生有男子將小孩摔進田中的虐童事件，警方獲報找到小孩、家長，小孩沒有受傷，社會局調查後今天表示，小孩媽媽及其同居人依違反保護令函送地檢署。

台中市清水區昨天下午下起大雨，大雨中1名穿著雨衣的男子，抱著1名5歲孩童走進泥濘的田地，將懷中孩童拋摔進泥濘田中，隨後自己走上道路，路旁停放一輛機車，機車上坐著另名大人，全程目睹卻無其他作為。

一旁民眾直呼誇張拍下影片後，立刻報警。警方循線找到小孩、家長，小孩沒有受傷且安全，通報社會局處理。

台中市社會局今天表示，接獲通知後，立刻派社工了解，畫面中的孩童為家防中心開案服務對象，並依民眾提供影片內容以及相關事證評估，小孩媽媽及同居人的行為已造成兒童身心影響，將依「兒童及少年福利與權益保障法」裁處，後續安排媽媽上親子教育課程；2人已違反保護令，將請警政移送台中地檢署偵辦。

台中市 親子教育

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