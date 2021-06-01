警聞有人跌落澄清湖 脫裝下水將老婦從鬼門關前拉回

高雄仁武警分局澄觀派出所警員黃閔歆、吳宗興兩人，昨天中午前往，八德南路與松藝路口處理車禍時，經民眾轉告有一名68歲黃姓婦人跌落澄清湖溺水；眼看情況危急，黃閔歆便脫下裝備立即下水救人，後由兩名男子，合力將黃婦拉上岸；當下黃婦失去意識，經民眾不斷施做 CPR，才讓她恢復生命跡象，並協助送醫治療。

昨天中午12時許，黃姓婦人獨自徒步走在澄清湖旁的文前路上，在前往三亭攬勝的過程中，不慎落水；民眾見狀，隨即通報警方，恰巧，正在八德南路與松藝路口處理車禍的2員警聽聞，隨即前往察看。

趕赴現場的員警黃閔歆本身有救生員執照，到場時發現黃姓婦人在湖面上載浮載沉，眼看情況危急，黃便脫下裝備立即下水救人，另有一名38歲丁姓男子與55歲張姓男子合力，將溺水的黃姓婦人拉上岸。

黃姓婦人被拉上岸後，當下已失去意識，經熱心民眾不斷施以CPR急救，持續5分鐘，才順利將她從鬼門關救回，後續則由救護車載往醫院救治；警立即連繫家屬到醫院照護。

警方呼籲，若民眾遇到不如意，可以撥1995生命線、1980 張老師或0800778995衛生署24小時安全專線諮詢。