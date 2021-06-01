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家屬找不到死者案號！竟是溺水死亡後篩檢確診

未完成案件剩6千多筆 陳時中：考慮不再公布校正回歸

屋主苦勸：母湯來！友人卻堅持要摸兩把 6人全被罰

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄湖內區中正路一處民宅，日前深夜傳出有人打麻將，警方獲報，隨即前往察看，屋內分別有5男1女，共6人在屋內打麻將，雖然在場6人都有戴口罩，但明顯違反防疫規定。警詢後，將6人依傳染病防治法開立告發單，交由衛生局裁罰。

湖內警分局湖內派出所，5月29日晚上10時許，接獲民眾報案稱，湖內區中正路二段某民宅內有人聚眾打麻將，擔心群聚成為防疫破口；警方獲報後，立即派員到場察看。

警方獲報到場，屋內共有5男1女，共6人在打麻將，雖無賭博情事，在場所有人也都戴口罩，但仍違反室內禁止5人以上群聚的防疫規定。

據了解，該處為林姓男子的住處，因林男友人，難耐無聊便相約去林的住家打麻將；事前林男曾向友人勸說，希望防疫期間別來打麻將，但5名友人仍堅持赴約，林無奈只好供家中麻將讓友人玩。

6人原以為不會被發現，豈料仍遭檢舉，遭警稽查當下，林姓屋主也不斷向警方說，有多次向朋友勸說「母湯來」（台語），是友人堅持要來；警詢後，將6人依傳染病防治法開立告發單，交由衛生局裁罰。

日前高雄湖內區中正路一處民宅，傳出打麻將聲響，遭檢舉，警方到場稽查，將屋內6人依傳染病防治法開立告發單，交由衛生局裁罰。記者陳弘逸／翻攝
日前高雄湖內區中正路一處民宅，傳出打麻將聲響，遭檢舉，警方到場稽查，將屋內6人依傳染病防治法開立告發單，交由衛生局裁罰。記者陳弘逸／翻攝
日前高雄湖內區中正路一處民宅，傳出打麻將聲響，遭檢舉，警方到場稽查，將屋內6人依傳染病防治法開立告發單，交由衛生局裁罰。記者陳弘逸／翻攝
日前高雄湖內區中正路一處民宅，傳出打麻將聲響，遭檢舉，警方到場稽查，將屋內6人依傳染病防治法開立告發單，交由衛生局裁罰。記者陳弘逸／翻攝
日前高雄湖內區中正路一處民宅，傳出打麻將聲響，遭檢舉，警方到場稽查，將屋內6人依傳染病防治法開立告發單，交由衛生局裁罰。記者陳弘逸／翻攝
日前高雄湖內區中正路一處民宅，傳出打麻將聲響，遭檢舉，警方到場稽查，將屋內6人依傳染病防治法開立告發單，交由衛生局裁罰。記者陳弘逸／翻攝

麻將 衛生局

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