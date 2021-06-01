屋主苦勸：母湯來！友人卻堅持要摸兩把 6人全被罰
高雄湖內區中正路一處民宅，日前深夜傳出有人打麻將，警方獲報，隨即前往察看，屋內分別有5男1女，共6人在屋內打麻將，雖然在場6人都有戴口罩，但明顯違反防疫規定。警詢後，將6人依傳染病防治法開立告發單，交由衛生局裁罰。
湖內警分局湖內派出所，5月29日晚上10時許，接獲民眾報案稱，湖內區中正路二段某民宅內有人聚眾打麻將，擔心群聚成為防疫破口；警方獲報後，立即派員到場察看。
警方獲報到場，屋內共有5男1女，共6人在打麻將，雖無賭博情事，在場所有人也都戴口罩，但仍違反室內禁止5人以上群聚的防疫規定。
據了解，該處為林姓男子的住處，因林男友人，難耐無聊便相約去林的住家打麻將；事前林男曾向友人勸說，希望防疫期間別來打麻將，但5名友人仍堅持赴約，林無奈只好供家中麻將讓友人玩。
6人原以為不會被發現，豈料仍遭檢舉，遭警稽查當下，林姓屋主也不斷向警方說，有多次向朋友勸說「母湯來」（台語），是友人堅持要來；警詢後，將6人依傳染病防治法開立告發單，交由衛生局裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言