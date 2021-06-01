獨╱員警居家待命服勤有譜？台中警盼：沒疫苗至少安全辦公

昨晚不少員警瘋傳「指定處所待命服勤」公文，台中市6800餘名員警，接種疫苗比率僅17%，其中第一線外勤員警4000餘名，接種率不到半數，相較新北員警「全面施打」，台中員警請命，「至少讓我們在安全的地方待命服勤！」台中市警察局指出，今早接獲正式公文，口頭告知外勤單位研擬中，尊重外勤同仁意願。

台中市警消1500劑疫苗昨施打完畢，台中市長盧秀燕再發1300劑疫苗，優先給中市警消人員，其中警察1000劑、消防300劑。台中市6800餘員警，其中外勤員警4000餘名，若兩次疫苗施打完畢，接種率也不及50%，外勤員警風險依舊相當高。

昨晚，基層員警瘋傳一份「指定處所待命服勤」內政部警政署公文，文中提及「對外勤單位作必要之分流辦公，可於指定處所(包括個人租屋處或居住處……等)擔服待命服勤勤務」、「勤務地點：為利於臨時勤務派遣，外勤員警於指定待命服勤處所時，應確實評估機動執勤可行性，以1小時內可到場執勤為原則……」。

台中市警察局表示，今早接獲公文，將先口頭電話告知轄區外勤單位，若有隊部、派出所有意願且不受影響勤務運作，可照冊由各警分局審核，並匯報市警局。

市警局進一步指出，台中市幅員廣闊，轄區派出所人數有多有少，市警局將主動與各警分局討論，員警執行指定處所待命服勤的可行性，並尊重第一線同仁意願。

「別等台中市員警陸續確診，中央才重視員警該全面施打疫苗！」張姓警官直言，雙北已多名警消染疫，地方政府搶疫苗施打，保護一線警消，搶不到疫苗的外縣市更該保護警消，讓員警在指定處所待命服勤，別讓警察成為防疫破口。

派出所另名警員說，疫苗現在無法立即到位，員警還是要巡邏、盤查，甚至勸導民眾配戴口罩、稽查違規營業業者，例行勤務不減反增，第一線值勤環境應該安全一點，希望市警局高層能聽取基層心聲。