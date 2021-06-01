高雄獨居男無聊難耐不甩防疫 找友人打牌5人遭罰
國內疫情升溫，指揮中心嚴令，室內禁止5人以上群聚；高雄鳳山日前也因打麻將群聚導致14人確診，但仍有民眾講不聽；高雄內門區昨天警方獲報，一名林姓男子相約4名友人，前往住處打麻將，明顯違規，且現場僅有一人戴口罩，便將5人依傳染病防治法開立告發單，交由衛生局裁罰。
旗山警分局中埔派出所，昨天接獲報案稱，有人在屋內群聚打牌，獲報後，隨即前往該處查看；到場後，隨即發現屋內，有4名男子在麻將桌上打牌，另有一名男子在旁泡茶觀戰。
眼看警方登門稽查，林姓屋主急忙辯稱，「只有4個人上桌打麻將，另外1個是來泡茶的，馬上就走了」；還說，「自己一人獨居，不能出去，所以才找朋友來家裡聊聊天、打打衛生麻將。」
現場雖未發現現金，但現場只有5人，僅一人戴口罩，且室內5人群聚，已明顯違反防疫規定，警蒐證後，將林姓屋主與現場4人依傳染病防治法開立告發單，交由衛生局裁罰。
警方強調，防疫已成全民共識，民眾應全力配合防疫，切勿有違規群聚情形發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言