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高雄獨居男無聊難耐不甩防疫 找友人打牌5人遭罰

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

國內疫情升溫，指揮中心嚴令，室內禁止5人以上群聚；高雄鳳山日前也因打麻將群聚導致14人確診，但仍有民眾講不聽；高雄內門區昨天警方獲報，一名林姓男子相約4名友人，前往住處打麻將，明顯違規，且現場僅有一人戴口罩，便將5人依傳染病防治法開立告發單，交由衛生局裁罰。

旗山警分局中埔派出所，昨天接獲報案稱，有人在屋內群聚打牌，獲報後，隨即前往該處查看；到場後，隨即發現屋內，有4名男子在麻將桌上打牌，另有一名男子在旁泡茶觀戰。

眼看警方登門稽查，林姓屋主急忙辯稱，「只有4個人上桌打麻將，另外1個是來泡茶的，馬上就走了」；還說，「自己一人獨居，不能出去，所以才找朋友來家裡聊聊天、打打衛生麻將。」

現場雖未發現現金，但現場只有5人，僅一人戴口罩，且室內5人群聚，已明顯違反防疫規定，警蒐證後，將林姓屋主與現場4人依傳染病防治法開立告發單，交由衛生局裁罰。

警方強調，防疫已成全民共識，民眾應全力配合防疫，切勿有違規群聚情形發生。

高雄內門區一名獨居男子相約4名友人，前往住處打麻將，違反防疫規定，遭警稽查。記者陳弘逸／翻攝
高雄內門區一名獨居男子相約4名友人，前往住處打麻將，違反防疫規定，遭警稽查。記者陳弘逸／翻攝
屋內有4名男子在麻將桌上打牌，另有一名男子在旁泡茶觀戰，5人之中只有一人戴口罩。記者陳弘逸／翻攝
屋內有4名男子在麻將桌上打牌，另有一名男子在旁泡茶觀戰，5人之中只有一人戴口罩。記者陳弘逸／翻攝
高雄內門區一名獨居男子相約4名友人，前往住處打麻將，違反防疫規定，遭警稽查。記者陳弘逸／翻攝
高雄內門區一名獨居男子相約4名友人，前往住處打麻將，違反防疫規定，遭警稽查。記者陳弘逸／翻攝

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