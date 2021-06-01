台灣省城隍廟捐「5道門」 讓警分局拒病菌於門外
國內疫情嚴峻，警察是防疫前線一員，日前陸續傳出員警確診染疫案例；位於台北市中正區的台灣省城隍廟見轄區中正一分局警方每日肩負治安、交通及防疫工作，暴露在染疫風險中，近日捐贈「消毒滅菌門」供警方進出機關時使用，讓執勤員警回到駐地時都能先消毒，確保全體員警健康安全。
警方表示，員警每次在外執勤，返回駐地時難免會有細菌殘留在衣服上，民眾到派出所報案時，也可能帶著細菌進入駐地，員警染病風險的確較高。
台灣省城隍廟這次捐贈5道「消毒滅菌門」，已裝設在中正一分局轄內忠孝西路（分局下所）、忠孝東路派出所、仁愛路派出所、介壽路派出所、博愛路派出所，全分局人員進出都能先消毒滅菌，希望能有效滅菌、減低疫病傳染風險，確保全體員警執勤健康安全。
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