聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／沒錢繳房租母子露宿街頭 清水警送食物與口罩
一對母子沒錢繳房租，從苗栗租屋處離開後到台中清水深夜露宿街頭，清水警分局員警發現這對母子一日未食，也沒口罩，員警到超商買食物和飲料給他們止飢，也送他們口罩，提醒現在防疫規定，在戶外要戴口罩，保護自己和他人。
台中市清水警分局三田所員警簡培倫、張智豪接獲民眾報案，26日晚上11點30分，在台中港火車站前有民眾未戴口罩，警方立即前往現場查看，發現一對鍾姓母子，52歲母親和28歲兒子在火車站前空地，在簡便網帳蓬式蚊帳內休息，二人都未戴上口罩，員警勸導。
員警關心詢問得知，這對母子原住苗栗縣後龍鎮因無錢繳房租，只能四處找地方住，當天晚上原本想搭火車到彰化，但時間已晚無火車班次，只好先在空地上休息；聊天中，鍾母向警方表示整天未進食，員警了解鍾姓母子處境後，立即到超商買飲料、麵包、餅乾及泡麵給這對母子止飢，再送10個口罩給他們，母子不斷向員警道謝，員警則提醒他們，因新冠肺炎疫情升温，在外全程要戴口罩，隨時做好個人防疫工作。
清水警分局三田派出所長林聖堯表示，由於疫情期間，全國三級警戒，民眾在室外全程應佩戴口罩及保持社交距離，遵守實聯制規定，勿違規群聚情形，做好個人防疫工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言