影／沒錢繳房租母子露宿街頭 清水警送食物與口罩

一對母子沒錢繳房租，從苗栗租屋處離開後到台中清水深夜露宿街頭，清水警分局員警發現這對母子一日未食，也沒口罩，員警到超商買食物和飲料給他們止飢，也送他們口罩，提醒現在防疫規定，在戶外要戴口罩，保護自己和他人。

台中市清水警分局三田所員警簡培倫、張智豪接獲民眾報案，26日晚上11點30分，在台中港火車站前有民眾未戴口罩，警方立即前往現場查看，發現一對鍾姓母子，52歲母親和28歲兒子在火車站前空地，在簡便網帳蓬式蚊帳內休息，二人都未戴上口罩，員警勸導。

員警關心詢問得知，這對母子原住苗栗縣後龍鎮因無錢繳房租，只能四處找地方住，當天晚上原本想搭火車到彰化，但時間已晚無火車班次，只好先在空地上休息；聊天中，鍾母向警方表示整天未進食，員警了解鍾姓母子處境後，立即到超商買飲料、麵包、餅乾及泡麵給這對母子止飢，再送10個口罩給他們，母子不斷向員警道謝，員警則提醒他們，因新冠肺炎疫情升温，在外全程要戴口罩，隨時做好個人防疫工作。