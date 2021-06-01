確保疫期警消執勤安全 艋舺青山宮贈5000口罩隔離衣
國內疫情嚴峻，警消救護人員是防疫前線一員，為確保警消執勤健康安全，台北市艋舺青山宮近日捐贈N95口罩5000只、隔離衣50000件責任區消防局第一大隊，希望警消人員就人之際也能好好保護自己。
艋舺青山宮表示，全國防疫升為第三級警戒後，就有捐贈物資的打算，上月底原本決定要捐1萬件隔離衣，但與消防局聯繫後，發現口罩也有缺，遂改捐N95口罩5000只、防水隔離衣5000件，給目前負責萬華區消防救護工作的消防局第一大隊。
台北市消防局表示，近日已接獲艋舺青山宮捐贈申請，預計將陸續收到所贈防疫物資；受贈消防第一大隊目前負責中正區、萬華區及文山區，防疫工作繁重，前線物資耗損量龐大，感謝艋舺青山宮善舉。
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