確保疫期警消執勤安全 艋舺青山宮贈5000口罩隔離衣

國內疫情嚴峻，警消救護人員是防疫前線一員，為確保警消執勤健康安全，台北市艋舺青山宮近日捐贈N95口罩5000只、隔離衣50000件責任區消防局第一大隊，希望警消人員就人之際也能好好保護自己。

台北市艋舺青山宮。圖／擷取自GoogleMaps

艋舺青山宮表示，全國防疫升為第三級警戒後，就有捐贈物資的打算，上月底原本決定要捐1萬件隔離衣，但與消防局聯繫後，發現口罩也有缺，遂改捐N95口罩5000只、防水隔離衣5000件，給目前負責萬華區消防救護工作的消防局第一大隊。