快訊

國產署收回土地？三軍軍官俱樂部今宣布熄燈歇業

病毒為什麼容易在傳統市場爆發？醫曝4原因是關鍵

確保疫期警消執勤安全 艋舺青山宮贈5000口罩隔離衣

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

國內疫情嚴峻，警消救護人員是防疫前線一員，為確保警消執勤健康安全，台北市艋舺青山宮近日捐贈N95口罩5000只、隔離衣50000件責任區消防局第一大隊，希望警消人員就人之際也能好好保護自己。

台北市艋舺青山宮。圖／擷取自GoogleMaps
台北市艋舺青山宮。圖／擷取自GoogleMaps

艋舺青山宮表示，全國防疫升為第三級警戒後，就有捐贈物資的打算，上月底原本決定要捐1萬件隔離衣，但與消防局聯繫後，發現口罩也有缺，遂改捐N95口罩5000只、防水隔離衣5000件，給目前負責萬華區消防救護工作的消防局第一大隊。

台北市消防局表示，近日已接獲艋舺青山宮捐贈申請，預計將陸續收到所贈防疫物資；受贈消防第一大隊目前負責中正區、萬華區及文山區，防疫工作繁重，前線物資耗損量龐大，感謝艋舺青山宮善舉。

台北市艋舺青山宮近日捐贈N95口罩5000只、隔離衣50000件責任區消防局第一大隊。記者李隆揆／翻攝
台北市艋舺青山宮近日捐贈N95口罩5000只、隔離衣50000件責任區消防局第一大隊。記者李隆揆／翻攝
台北市艋舺青山宮近日捐贈N95口罩5000只、隔離衣50000件責任區消防局第一大隊。記者李隆揆／翻攝
台北市艋舺青山宮近日捐贈N95口罩5000只、隔離衣50000件責任區消防局第一大隊。記者李隆揆／翻攝

艋舺 青山宮 三級警戒

延伸閱讀

居家防疫手作起來！自製珠寶超容易

力挺南警安心執勤 警友會捐贈1萬片口罩

醉漢坐大街無口罩 安平警勸不聽回嗆：我喝酒不會有病

馬偕醫護爆N95口罩被要求重複用 北市衛生局：還有49萬片

相關新聞

嚇！谷關工務段巡查道路 公務車遭車輪大巨石砸毀1人傷

梅雨來襲，山區落石不斷，公路總局谷關工務段人員昨日下午4點多，到台21線15.4公里處新社路段巡查道路，遭逢驟雨引發的坍...

男童大雨中遭雨衣男拋飛田中 連丟3次喊「好可怕」

台中市清水區昨天下午大雨時，民眾目擊疑似兒虐，一名穿雨衣男子抱著男童，拋飛到路邊泥濘田中，男童跌坐地上直喊「好可怕」，警...

台灣省城隍廟捐「5道門」 讓警分局拒病菌於門外

國內疫情嚴峻，警察是防疫前線一員，日前陸續傳出員警確診染疫案例；位於台北市中正區的台灣省城隍廟見轄區中正一分局警方每日肩...

影／沒錢繳房租母子露宿街頭 清水警送食物與口罩

一對母子沒錢繳房租，從苗栗租屋處離開後到台中清水深夜露宿街頭，清水警分局員警發現這對母子一日未食，也沒口罩，員警到超商買...

力挺南警安心執勤 警友會捐贈1萬片口罩

「員警辛苦了，感謝有你！」疫情嚴峻，為了讓第一線員警安心執勤，台南市中西區警友會副主任方坤崧，今天捐贈1萬片醫療級口罩，...

影／台中馬岡加油站半夜被砸？ 警：民事糾紛非砸店

台中市大雅區馬岡加油站辦公廳舍與加油站體昨晚一片混亂，附近民眾擔憂遭有心人士砸店。據悉，是加油站負責人與地主的官司糾紛，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。