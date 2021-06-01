力挺南警安心執勤 警友會捐贈1萬片口罩

「員警辛苦了，感謝有你！」疫情嚴峻，為了讓第一線員警安心執勤，台南市中西區警友會副主任方坤崧，今天捐贈1萬片醫療級口罩，台南市警二分局長許坤田代表接受，並致贈感謝狀，感謝警友的愛心義舉。

台南市中西區警友會副主任方坤崧（右），今天捐贈1萬片醫療級口罩給員警，台南市警二分局長許坤田（左）代表接受。圖／台南市警二分局提供

警察執行勤務時會直接面對民眾，接觸感染源及致病的風險相對較高，防疫措施更顯得重要。為提供員警安全執勤環境，方坤崧今天上午9點30分，致贈1萬片醫療級口罩給台南市警二分局。

方坤崧表示，企業善盡社會責任，體恤警察同仁工作辛勞，希望罩送給警察，讓它們發揮最大的價值。

台南市警二分局長許坤田表示，民間力量無窮，這次防疫收到來自社會的資源，非常感恩，這1萬片口罩對警察執勤上相當有幫助。為落實防疫工作，市警二分局各應勤處所皆備有防疫隔板、口罩、額溫槍及乾洗手液等防疫物品，以維護員警及洽公民眾安全。