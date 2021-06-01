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影／台中馬岡加油站半夜被砸？ 警：民事糾紛非砸店

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市大雅區馬岡加油站辦公廳舍與加油站體昨晚一片混亂，附近民眾擔憂遭有心人士砸店。據悉，是加油站負責人與地主的官司糾紛，經法院判決定讞，今將點交給王姓地主；警方指出，昨晚是王姓地主請警方到場「了解」，但未正式報案也未提告，由於法院已判決定讞，將交由加油站負責人與地主協商，警方不便介入。

昨晚7時許，位於台中市大雅區雅潭路四段的馬岡加油站疑遭民眾破壞，加油站內辦公廳舍凌亂，桌椅被掀翻、玻璃也被敲毀，加油站內黑漆漆一片。

有民眾將影片、照片po在臉書「大雅人的天地」並稱，「大雅馬岡加油站原來的負責人強佔土地及加油站一切設施不還，兩年後官司定讞，要被強制執行最後一天，把加油站設施等毀壞也不還給地主接手，超級惡劣」，引發討論。

附近居民透露，加油站負責人與王姓地主的官司纏訟已有一、兩年，加油站已至少兩周沒有營業，晚上「黑漆漆一片」，沒事不會靠近。

附近住戶張姓居民說，法院已判決定讞就該如期點交，點交前夕還派怪手將加油站「胡搞瞎搞」，「看了實在很心痛」，今天王姓地主將從北部南下，他將會同王姓地主到派出所正式報案。

台中市大雅警分局馬岡所表示，昨晚接獲王姓地主親戚來電，請警方到加油站「了解狀況」，沒有報案，加油站也並非遭不明人士砸店。

警方指出，雙方依約定今天(1日)將進行點交，至於點交範圍是否含地上物建體？或僅有土地？警方並不知情，也不便介入調解，若有違法情事警方依規定辦理。

台中市大雅區馬岡加油站內辦公廳舍一片混亂，民眾將相關照片ｐｏ網。圖／翻攝自臉書「大雅人的天地」
台中市大雅區馬岡加油站內辦公廳舍一片混亂，民眾將相關照片ｐｏ網。圖／翻攝自臉書「大雅人的天地」
台中市大雅區馬岡加油站內辦公廳舍一片混亂。圖／讀者提供
台中市大雅區馬岡加油站內辦公廳舍一片混亂。圖／讀者提供
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台中市大雅區馬岡加油站內辦公廳舍一片混亂。圖／讀者提供

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