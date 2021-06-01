嚇！谷關工務段巡查道路 公務車遭車輪大巨石砸毀1人傷

梅雨來襲，山區落石不斷，公路總局谷關工務段人員昨日下午4點多，到台21線15.4公里處新社路段巡查道路，遭逢驟雨引發的坍方落石擊中，公務車當場損壞，所幸工務段人員僅輕微擦傷。

昨日下午4點多，谷關工務段張姓司機駕駛公務車，載鄭姓、應姓養護工程司到台21線新社路段巡查道路，遭逢驟雨引發的坍方落石擊中，巨石大如車輪，公務車右前方遭砸毀，斜停駐道路中線無法再駛，造成1人擦傷；養護工程司處變不驚，立即將警示交通錐擺設在道路上，並聯繫警察及通報主管前往清除。