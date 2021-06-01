男童大雨中遭雨衣男拋飛田中 連丟3次喊「好可怕」

台中市清水區昨天下午大雨時，民眾目擊疑似兒虐，一名穿雨衣男子抱著男童，拋飛到路邊泥濘田中，男童跌坐地上直喊「好可怕」，警方獲報到場，男子和另一名女子已帶男童離開，警方找到男童和這對男女後，已通報台中市社會局調查是否有兒虐情形中；台中市社會局今天說明，這名母親和同居人對男童的行為，已影響男童身心，將依法裁罰，二人也違反保護令將送地檢署查辦。

台中市清水警分局昨天下午接到報案，清水區一處農田疑似有兒虐，員警到場時，二名男女和男童已離開，警方依報案人提供資料，調閱監視器，昨晚找到5歲男童和二名男女，初步確認男童沒有外傷，依規定立即通報社會局調查中。

據報案人說，昨天大雨中，看到二名男女共乘一輛機車，車停路旁，女子坐後座，穿雨衣男子帶男童下車，雙手抱起男童拋到泥濘的農田，連拋3次，男童沒有大哭，跌坐泥地中說「好可怕」。