台中網拍女遭歹徒搶鑰匙開走車 警車圍捕失敗被撞毀

台中市鐘姓女子今天凌晨到北區郵局寄包裹時，在郵局前被一名歹徒搶走手機、轎車鑰匙，歹徒隨後開車逃逸，鐘女報警後，警方出動警網圍捕，一路追到東區東光園路附近的死巷內，但歹徒衝撞警車後逃逸，警方已在今天凌晨4時許，查獲贓車被棄置在大里區，目前正循線調閱監視器，查緝涉案歹徒到案。

據查，鐘姓女子（37歲）是網拍業者，今天凌晨零時許，開車前往北區雙十路二段的郵局，要使用24小時的智慧郵筒服務時，遭一名身分不明的男子，強搶鐘女身上的手機、車鑰匙，雙方拉扯後，鐘女不敵歹徒，歹徒搶走手機、車鑰匙後，隨即駕駛鐘女的轎車。

鐘女在案發後報案，警方通報警網線上攔查圍捕，歹徒開車逃逸過程中，先在北區青島路擦撞一輛機車，隨後在今天凌晨2時許，被警方發現，贓車出現在東區東光園路64巷內，警方前往查緝時，歹徒馬上倒車衝撞，撞壞警車的車頭後突圍逃逸。