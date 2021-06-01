快訊

北市疫苗打得比高雄慢？黃珊珊說原因：到底要比什麼

國產疫苗信心不足湧逃命潮？高端今日開盤再度跌停

台中網拍女遭歹徒搶鑰匙開走車 警車圍捕失敗被撞毀

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鐘姓女子今天凌晨到北區郵局寄包裹時，在郵局前被一名歹徒搶走手機、轎車鑰匙，歹徒隨後開車逃逸，鐘女報警後，警方出動警網圍捕，一路追到東區東光園路附近的死巷內，但歹徒衝撞警車後逃逸，警方已在今天凌晨4時許，查獲贓車被棄置在大里區，目前正循線調閱監視器，查緝涉案歹徒到案。

據查，鐘姓女子（37歲）是網拍業者，今天凌晨零時許，開車前往北區雙十路二段的郵局，要使用24小時的智慧郵筒服務時，遭一名身分不明的男子，強搶鐘女身上的手機、車鑰匙，雙方拉扯後，鐘女不敵歹徒，歹徒搶走手機、車鑰匙後，隨即駕駛鐘女的轎車。

鐘女在案發後報案，警方通報警網線上攔查圍捕，歹徒開車逃逸過程中，先在北區青島路擦撞一輛機車，隨後在今天凌晨2時許，被警方發現，贓車出現在東區東光園路64巷內，警方前往查緝時，歹徒馬上倒車衝撞，撞壞警車的車頭後突圍逃逸。

警方在今天凌晨4時許時，在大里區查獲贓車，但歹徒已不見蹤影，目前正擴大調閱監視器，要掌握歹徒行蹤，查緝歹徒到案，全案將依搶奪罪偵辦。

台中市鐘姓女子在今天凌晨零時許，前往北區郵局寄包裹時，遭歹徒搶走車鑰匙、手機，歹徒開走鐘女轎車後逃逸。圖／摘自Google Maps
台中市鐘姓女子在今天凌晨零時許，前往北區郵局寄包裹時，遭歹徒搶走車鑰匙、手機，歹徒開走鐘女轎車後逃逸。圖／摘自Google Maps

贓車 監視器

延伸閱讀

影／疫情嚴峻新北路人少 飛車搶匪抽走老翁褲袋皮夾

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

中山大學女大生回租屋處未戴鑰匙 爬外牆破門失足送醫

影／住摩鐵顧機子一個月賺3萬 無業男成詐團幫凶遭逮

相關新聞

男童大雨中遭雨衣男拋飛田中 連丟3次喊「好可怕」

台中市清水區昨天下午大雨時，民眾目擊疑似兒虐，一名穿雨衣男子抱著男童，拋飛到路邊泥濘田中，男童跌坐地上直喊「好可怕」，警...

影／雨天車子打滑！360度神轉彎「校正回歸」

下雨天開車出門就怕打滑發生意外，一名網友在網路上分享一段行車紀錄器畫面，只見前方的車子行駛到一半，突然打滑偏離車道，沒想...

嚇！谷關工務段巡查道路 公務車遭車輪大巨石砸毀1人傷

梅雨來襲，山區落石不斷，公路總局谷關工務段人員昨日下午4點多，到台21線15.4公里處新社路段巡查道路，遭逢驟雨引發的坍...

台中網拍女遭歹徒搶鑰匙開走車 警車圍捕失敗被撞毀

台中市鐘姓女子今天凌晨到北區郵局寄包裹時，在郵局前被一名歹徒搶走手機、轎車鑰匙，歹徒隨後開車逃逸，鐘女報警後，警方出動警...

影／台中馬岡加油站半夜被砸？ 警：民事糾紛非砸店

台中市大雅區馬岡加油站辦公廳舍與加油站體昨晚一片混亂，附近民眾擔憂遭有心人士砸店。據悉，是加油站負責人與地主的官司糾紛，...

萬華民宅清晨竄火 74警消撲救 3人燒燙傷送醫

台北市萬華區一處民宅4樓今晨5時許發生火災，導致現場3人受燒燙傷，分送台大、馬偕醫院治療，警消獲報趕赴現場撲救，火勢於6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。