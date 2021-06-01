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萬華民宅清晨竄火 74警消撲救 3人燒燙傷送醫

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市萬華區一處民宅4樓今晨5時許發生火災，導致現場3人受燒燙傷，分送台大、馬偕醫院治療，警消獲報趕赴現場撲救，火勢於6時25分大致撲滅，正滅除殘火中，確切起火原因有待釐清。

台北市消防局今晨5時22分獲報，萬華區艋舺大道120巷內有民宅起火，派員到場後發現，民宅4樓竄出火勢，持續向上蔓延，疏散人員後救出3名燒燙傷患，分別送醫治療，並持續射水撲救。

警消出動74名消防員、18輛水箱車、2輛雲梯車、3輛特種車及6輛救護車，直到上午6時25分，現場僅剩殘火，仍正滅除當中，起火原因有待釐清。

警消滅火過程被對面住戶拍下，在臉書上發文表示「艋舺大道120巷失火，警消搶救中，希望沒有人員傷亡，打火弟兄們辛苦了」，也引起不少鄰近住戶留言回覆，「一直聽到有消防車經過，太可怕了！」「感謝消防員，辛苦了」。

網友拍下火災現場，上網發文引起關注。圖／截自臉書社團「我是萬華人」
網友拍下火災現場，上網發文引起關注。圖／截自臉書社團「我是萬華人」

消防員 艋舺 北市

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