聽新聞
test
0:00 / 0:00
萬華民宅清晨竄火 74警消撲救 3人燒燙傷送醫
台北市萬華區一處民宅4樓今晨5時許發生火災，導致現場3人受燒燙傷，分送台大、馬偕醫院治療，警消獲報趕赴現場撲救，火勢於6時25分大致撲滅，正滅除殘火中，確切起火原因有待釐清。
台北市消防局今晨5時22分獲報，萬華區艋舺大道120巷內有民宅起火，派員到場後發現，民宅4樓竄出火勢，持續向上蔓延，疏散人員後救出3名燒燙傷患，分別送醫治療，並持續射水撲救。
警消出動74名消防員、18輛水箱車、2輛雲梯車、3輛特種車及6輛救護車，直到上午6時25分，現場僅剩殘火，仍正滅除當中，起火原因有待釐清。
警消滅火過程被對面住戶拍下，在臉書上發文表示「艋舺大道120巷失火，警消搶救中，希望沒有人員傷亡，打火弟兄們辛苦了」，也引起不少鄰近住戶留言回覆，「一直聽到有消防車經過，太可怕了！」「感謝消防員，辛苦了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言