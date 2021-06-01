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影／雨夜驚魂！女子開車誤撞分隔島翻車 幸運僅輕傷

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣今天凌晨豪雨驟降，一名29歲蘇姓女子駕車從竹崎要到民雄鄉找朋友，行經富農路左轉三豐路時，因前方暴雨視線不佳，車輛失控撞上分隔島，翻轉90度橫躺路中，蘇女幸運僅輕微擦傷，並無大礙。

嘉義縣消防局今天凌晨1時27分獲報，指民雄鄉中正大學旁富農路底，有車輛傾斜90度橫躺路中，指揮中心出動雙福分隊救護車和救助器材車到場支援，初步評估傷勢僅輕微擦傷，意識清楚無生命危險，蘇女則拒絕送醫。

據蘇女指稱，他當時從竹崎鄉駕車要前往中正大學附近找朋友，因不熟當地路況，加上暴雨阻擋前方視線才會失控撞上分隔島翻車，當時恰巧有多名大學生路過，將她救出車外，並安置在鄰近教堂。後續責任歸屬仍有待警方進一步釐清。

29歲蘇姓女子今天凌晨駕車於民雄鄉三豐路和富農路交叉路口撞上分隔島後翻車。記者莊祖銘／攝影
29歲蘇姓女子今天凌晨駕車於民雄鄉三豐路和富農路交叉路口撞上分隔島後翻車。記者莊祖銘／攝影
29歲蘇姓女子今天凌晨駕車於民雄鄉三豐路和富農路交叉路口撞上分隔島後翻車。記者莊祖銘／攝影
29歲蘇姓女子今天凌晨駕車於民雄鄉三豐路和富農路交叉路口撞上分隔島後翻車。記者莊祖銘／攝影
29歲蘇姓女子今天凌晨駕車於民雄鄉三豐路和富農路交叉路口撞上分隔島後翻車。記者莊祖銘／攝影
29歲蘇姓女子今天凌晨駕車於民雄鄉三豐路和富農路交叉路口撞上分隔島後翻車。記者莊祖銘／攝影

嘉義 中正大學 暴雨

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