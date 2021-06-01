影／雨夜驚魂！女子開車誤撞分隔島翻車 幸運僅輕傷

嘉義縣今天凌晨豪雨驟降，一名29歲蘇姓女子駕車從竹崎要到民雄鄉找朋友，行經富農路左轉三豐路時，因前方暴雨視線不佳，車輛失控撞上分隔島，翻轉90度橫躺路中，蘇女幸運僅輕微擦傷，並無大礙。

嘉義縣消防局今天凌晨1時27分獲報，指民雄鄉中正大學旁富農路底，有車輛傾斜90度橫躺路中，指揮中心出動雙福分隊救護車和救助器材車到場支援，初步評估傷勢僅輕微擦傷，意識清楚無生命危險，蘇女則拒絕送醫。