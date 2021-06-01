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影／雨夜驚魂！女子開車誤撞分隔島翻車 幸運僅輕傷
嘉義縣今天凌晨豪雨驟降，一名29歲蘇姓女子駕車從竹崎要到民雄鄉找朋友，行經富農路左轉三豐路時，因前方暴雨視線不佳，車輛失控撞上分隔島，翻轉90度橫躺路中，蘇女幸運僅輕微擦傷，並無大礙。
嘉義縣消防局今天凌晨1時27分獲報，指民雄鄉中正大學旁富農路底，有車輛傾斜90度橫躺路中，指揮中心出動雙福分隊救護車和救助器材車到場支援，初步評估傷勢僅輕微擦傷，意識清楚無生命危險，蘇女則拒絕送醫。
據蘇女指稱，他當時從竹崎鄉駕車要前往中正大學附近找朋友，因不熟當地路況，加上暴雨阻擋前方視線才會失控撞上分隔島翻車，當時恰巧有多名大學生路過，將她救出車外，並安置在鄰近教堂。後續責任歸屬仍有待警方進一步釐清。
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