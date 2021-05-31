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搶打疫苗 高雄消防爆料：名額僅250劑

聯合報 / 記者王昭月邱奕能／高雄即時報導
高雄市消防局消防員出勤照片。圖／聯合報系資料照
高雄市消防局消防員出勤照片。圖／聯合報系資料照

第二波疫苗上周五到位，高雄市府分配到2萬1000劑，其中警察局因僅分配500劑疫苗，引起反彈，後續市府追加到1千多劑。結果又有民眾爆料，消防人員僅分配250劑，質疑「其他疫苗到哪兒去了」。衛生局解釋，250劑是依消防局提報數量分配，新一批2.7萬劑疫苗明天開打，市長已指示警、消人員會盡量「打好，打滿」。

疫情升溫，人人搶打，日前臉書社團「靠北警察」有人貼文，指高雄市分配2.1萬劑疫苗，警察局只分到500劑；警察要防疫稽查、掌握居家隔離、檢疫者行蹤，還需取締未戴口罩者，分配到的疫苗數量不成比例，「這像話嗎？」。衛生局隨後額外增撥疫苗，才平息爭議。

但警察抱怨後，今天又有消防員爆料，疫情期期間身負載送確診病患、疑似案例者等重任，卻僅分配到250支疫苗；僅夠讓防疫專責分隊優先施打，其餘分隊能分配少之又少。

有消防員說，除了送確診者外，一般救護風險也不低。消防員面臨患者接觸史、旅遊史等不明情況下，每次到達現場，都需全副武裝上陣，繃緊神經，完全陷於險境。

高雄市衛生局表示，高雄EMT（緊急醫療技術員）及防疫救護人員，早在第一波3.3萬劑疫苗配發時就已百分之百施打，這一波疫苗施打對象擴及一般救護，數量是由消防局自行提報，列冊250人。

疫苗分配優先順序，有防疫的專業考量及防疫秩序，按部就班才能建構完善防疫網絡，市長陳其邁已指示，6月1日起開打的新一批疫苗，警、消等第一線人員會盡量打好、打滿。

疫苗

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