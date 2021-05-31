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雙和醫院護理遭刀劃傷案 新北檢：解隔離後移送

中央社 / 新北31日電

雙和醫院確診病患持刀劃傷3名護理師案，新北地檢署今天表示，因洪姓被告罹患新冠肺炎隔離治療中，目前由警方戒護，待痊癒或解除隔離再移送偵辦。

62歲洪姓新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病患，收治在雙和醫院11樓負壓隔離病房，今天上午7時許疑似情緒不穩，竟持刀攻擊3名護理師，造成3人手部及腹部等多處刀傷。

警消獲報穿著隔離衣前往處理，並請示新北地方檢察署是否需要移送偵辦。檢方表示，因洪姓被告目前隔離治療中，無法移送，事實上不能訊問，故由警方戒護，待被告痊癒或解除隔離後移送偵辦。

檢方並說，因視訊後檢察官無法為後續的強制處分，如交保、聲請羈押等，加上被告的身體及精神狀況不佳，視訊無法確認被告的真意，因此也不適合以視訊方式訊問。

新冠肺炎 新北 護理師

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