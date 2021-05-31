網友造謠「雙北封城」 北市警掌握身分追查
國內疫情嚴峻，全國防疫升為第三級警戒，日前有民眾在通訊軟體上散布「台北市、新北市皆已封城，警方見一個出來抓一個」等不實訊息，台北市警方接獲疾管署通報展開調查，目前已掌握對象，將通知到案偵辦。
據悉，造謠者5月18日在通訊軟體LINE上一個成員超過15人的群組中，自稱是台北市的警察，指台北市、新北市因應疫情已經封城，警方也接獲指示查緝違規民眾，「我們這邊說看到一個民眾出來就抓一個，我也累了」。
但雙北至今仍未封城，該名網友造謠引發恐慌，台北市警方5月22日接獲疾管署通報後介入調查，目前已掌握造謠者身分，將通知該名網友到案，依法偵辦。
警方說，防疫如作戰，未經查證任意散播疫情謠言，足以損害公眾或他人者，據2020年2月25日公布的「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，可處3年以下徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。
為防止不實訊息造成恐慌，警方一定依法嚴查，呼籲民眾切勿以身試法，接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，切勿隨意散播或轉傳，以免觸法；若發現不實訊息，應向警察單位及防疫單位檢舉。
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