警察染疫節節攀升 警政署統計全台警局31人確診
警察染疫再上升，警政署今天統計各警察機關確診新冠肺炎31人，以台北、新北市共28人最多，集中在雙北疫情重災區。
警政署統計警職人員及工友確診，截至今天下午4點，台北15人、新北13人、台中1人、高雄1人與刑事局1人。另外，有130人居家隔離及104人自主健康管理。
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