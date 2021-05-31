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警察染疫節節攀升 警政署統計全台警局31人確診

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
警政署統計各警察機關確診新冠肺炎31人，以台北、新北市共28人最多。圖／警政署提供
警政署統計各警察機關確診新冠肺炎31人，以台北、新北市共28人最多。圖／警政署提供

警察染疫再上升，警政署今天統計各警察機關確診新冠肺炎31人，以台北、新北市共28人最多，集中在雙北疫情重災區。

警政署統計警職人員及工友確診，截至今天下午4點，台北15人、新北13人、台中1人、高雄1人與刑事局1人。另外，有130人居家隔離及104人自主健康管理。

新冠肺炎 COVID-19

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