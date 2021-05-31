新竹夫妻台中看病釀2死 檢今相驗指示抽血查死因

新北市陳姓老翁與妻子前晚入住台中市一家旅館，準備隔天到醫院看病，昨天陳卻被發現墜落在旅館後方3樓鐵皮加蓋，已無呼吸心跳，送醫不治，妻子則陳屍旅館房內，呈現屍僵；現場未發現遺書，陳妻身上也無明顯外傷，檢察官今天下午與法醫、死者女兒相驗，檢察官指示抽血，採集2名死者檢體後，釐清死因。

台中地檢署檢察官、法醫與死者女兒今天下午在台中殯儀館相驗，死者女兒對二人死因都無意見，但檢察官為求謹慎，指示需抽血採集2名死者檢體後，查明死亡原因，但無解剖必要，經完成採集檢體程序後，遺體發還家屬辦理後事，2人死因有待檢驗報告出爐後，才能查明。

檢警調查，68歲陳姓老翁與67歲蔡姓妻子住在新北市板橋區，陳患有肝疾，動過肝臟移植手術，近來每周都與妻子南下台中，赴醫院治療；兩人前晚9時許再度入住台中市北區一家旅館6樓，準備隔天前往醫院看病。

昨早11時許，陳姓老翁被同層房客發現墜落在旅館3樓鐵皮加蓋上，消防員趕到發現他已無呼吸心跳，雙手手腕有切割傷，利用長背版、繩索協助老翁脫困送醫急救，經院方插管搶救，至昨晚不治。

警方趕到旅館6樓房間，發現陳妻陳屍在房內，呈現屍僵，身上無明顯外傷，僅口鼻略微出血，研判死亡時間超過12小時。

現場沒有遺書，只有2個手提包及1個半開、拿出盥洗用具的行李箱，及陳服用的中、西醫藥品藥袋，無外力破壞痕跡，監視器也無其他人出入。