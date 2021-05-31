雙和醫院醫療暴力事件 醫師公會全聯會：零容忍

雙和醫院今天發生醫療暴力事件，醫師公會全聯會發表聲明，重申醫療暴力零容忍，並將請精神科醫師與基層診所醫師協助，疫情期間多留意全民身心狀況。

今天上午7時許，雙和醫院一名收治在隔離病房的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病患，涉嫌持刀傷害3名護理師，警方獲報前往制伏該病患，受傷護理師送急診治療。

醫師公會全國聯合會今天發表聲明嚴正譴責，堅持「醫療暴力零容忍」的一貫主張，暴力行為導致醫療人員暴露於風險恐懼之中，也影響其他病人的就醫權益。

醫師公會全聯會秘書長張必正告訴中央社記者，過去許多醫院都曾發生醫療暴力事件，院方都有因應的作法與機制，若有需要全聯會將予以協助，務必讓施暴者得到懲罰。

張必正提到，他在門診也遇過發燒患者，對於隔離感到不舒服，此時就需要醫師充分說明，讓患者了解發燒只是症狀，隔離是希望進一步防護、做得更好。

疫情帶給全民身心壓力，張必正說，已請精神醫學會召集身心醫療及具全人醫療訓練的基層醫師共同照護，用簡單親民的話語，安撫就醫民眾。

醫師公會全聯會也呼籲，期許全民珍惜尊重與相信醫療專業，維護病人及醫護人員安全無虞的就醫與職場環境。