「林」字號鋼釘成鐵證！山老鼠盜採七里香、山黃梔市價逾5百萬

保七總隊第八大隊、林務局屏東林區管理處共組「滅鼠專案」小組，去年底接獲線報後，破獲專門在屏東縣內盜伐七里香、山黃梔的山老鼠集團，檢警在南州、恆春地區當場查扣38株七里香、14株山黃梔，每株市價約3萬到30萬元不等，粗估市價逾5百萬元，逮捕吳姓嫌犯等3人，其中一株七里香內有「林」字號鋼釘1根，是林班地內高經濟或生態價值的園藝樹種，成為鐵證，3人依涉嫌竊盜、贓物、森林法等罪遭檢方起訴。

警方指出，屏東地檢署偵辦其他案件時，發現吳姓男子（54歲）等人涉嫌盜伐貴重景觀樹木，去年12月下旬展開偵辦，當時在吳姓男子南州鄉住處，查扣七里香29株及6株山黃梔，其中1株七里香，經林管處人員查出樹體內有林務局屏東林區管理處專屬鑄造「林」字號的鋼釘1根。

「林」字號的鋼釘1根，經鑑定是林務局管理經營的國有林班地內具有高經濟或生態價值的森林主產物（園藝樹種），依法未經許可不得擅自搬運、採取。專案人員持續溯源，今年3月發動第二波搜索，帶回另名涉案人龔姓男子，再查扣七里香9株及山黃梔8株等林木，全案共38株七里香及14株山黃梔均出自恆春事業區林班地。

警方、林管處人員發現嫌犯將盜採七里香、山黃梔，用「假植」藏放，盜採後原生種的根系已遭破壞，假植後長出新的根系，對林木來恐造成二次傷害。

警方指出，恆春地區蘊藏豐富林木，不肖業者牟取利益，恣意破壞盜伐國有園藝樹種等林木，並搬運移植於自有土地伺機銷贓牟利，該集團為一己之私，破壞自然山林環境，實在不可取。