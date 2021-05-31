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影／台中美籍男3小時二度無罩 被告發烙英文跳針嗆警

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

一名外籍男子29日凌晨在路口遊蕩，沒戴口罩，警方前往查處，沒想到男子咆哮，辯稱周邊都沒有其他人，警方利用警政系統，查出男子居留資料後，依法告發，未料事隔3小時，男子又被發現在路口抽菸，沒戴口罩，警方前往查處，男子還以英文跳針嗆警「洗腦」，警方仍依法開出第二張告發單，函請市府裁罰。

台中市第五警分局文昌所警員在29日凌晨4時許，接獲民眾檢舉，美國籍男子Boyd（音譯博伊德，37歲）在北屯區文心、崇德路口遊蕩，且沒戴口罩，警方前往查處，但男子情緒激動，拒絕配合警方盤查身分，男子被帶回派出所後，仍然以英文高分貝的強調，帶口罩無法呼吸，且他就住附近，周邊沒有其他人。

警方用警政系統、台中專勤隊協助後，查詢到男子居留資料，依傳染病防治法，開出未戴口罩的告發單後，才讓男子離開。

未料事隔3小時後，男子又被巡邏警員看到，沒戴口罩在北屯區崇德路散布抽菸，警方前往查處，並開出告發單，男子仍以英文4度跳針嗆警「洗腦」，不過在警方堅持下，男子最後只能配合戴上警員提供的口罩離開。

第五警分局文昌所表示，全案會將兩張告發單，函請市府衛生局裁處，依照傳染病防治法規定，目前三級警戒，不配合戴口罩，可開罰3000元以上至1萬5000元以下罰鍰

第五警分局長林沐弘說，台灣面對疫情各方面不容輕忽，防疫規定不分國籍皆應遵守，民眾外出就必須全程配戴口罩，且要將口罩戴好、戴滿，以免受罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

美國籍男子Boyd在29日時，不配合防疫規定戴口罩，還高分貝嗆警，台中市警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
美國籍男子Boyd在29日時，不配合防疫規定戴口罩，還高分貝嗆警，台中市警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
美國籍男子Boyd在29日時，不配合防疫規定戴口罩，還高分貝嗆警，台中市警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
美國籍男子Boyd在29日時，不配合防疫規定戴口罩，還高分貝嗆警，台中市警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝

口罩 傳染病 警察

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