快訊

1萬7500劑疫苗3天打完 盧秀燕嗆中央「現在是怎樣？」

民間幫忙買疫苗 陳時中：媒體報導的有10個單位沒來

保時捷雨天飆速 總統官邸旁失控自撞車頭全毀4人送醫

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市重慶南路總統官邸旁今午發生一起自撞事故，一輛黑色保時捷高速失控打滑撞上分隔島，導致車頭全毀，車上4人受傷送醫，確切肇事原因有待警方進一步釐清。

台北市消防局下午1時11分獲報，一輛車沿台北市中正區重慶南路南往北方向行駛，行經總統官邸旁，突然失控撞上中央分隔島，還撞倒一支路燈。

救護人員到場發現，現場是一輛保時捷，車頭全毀，車上32歲盧姓男駕駛等4人受擦挫傷，但未受困、傷勢不重，送醫治療。

警方介入後確定盧男酒測值為0，初判盧男駕車疑似車速過快，加上天雨路滑，車輛才失控打滑自撞，車輛碎片被撞飛至對向車道，擊中一輛白色轎車，所幸白車上2人未因此受傷，後續將持續釐清確切肇事原因及肇責。

現場監視器畫面顯示，盧男車輛一路狂飆，地面積水高高揚起，但車輛突然打滑失控，撞擊分隔島後高速旋轉數圈才停下，令人怵目驚心。

警方提醒，民眾切勿因路上車少或趕時間而超速行駛，心存僥倖可能造成更大損失，若波及其他用路人，更得不償失，應遵守號誌及安全駕駛。

盧男駕車行經總統官邸旁，突然失控撞上中央分隔島，車頭全毀。記者李隆揆／翻攝
盧男駕車行經總統官邸旁，突然失控撞上中央分隔島，車頭全毀。記者李隆揆／翻攝

北市 保時捷 車禍

延伸閱讀

總統官邸前車禍 保時捷自撞分隔島路燈釀4傷

巴西抗疫不力46萬人死 200城市串連示威：總統殺人

影／保時捷Taycan綠色萬里長征之旅！原廠揭開新車運送流程

新冠肺炎防疫應對措施！台灣保時捷與授權經銷商嚴循指揮中心防疫規範

相關新聞

桃園18人國小外群聚聊天 被民眾檢舉恐挨1萬5罰鍰

全台進入三級警戒已超過10天，室內5人、室外10人以上依法不得群聚，桃園市昨（30日）日上午4時許仍有18名青、少年在戶...

婦人轉傳中藥行老闆夫婦染疫身亡假消息 登門下跪道歉

網路流傳基隆市自來街一家中藥行詹姓老闆夫妻染疫死亡，劉姓婦人在LIN群組轉傳，要大家不要經過自來街。中藥行老闆得知後相當...

保時捷雨天飆速 總統官邸旁失控自撞車頭全毀4人送醫

台北市重慶南路總統官邸旁今午發生一起自撞事故，一輛黑色保時捷高速失控打滑撞上分隔島，導致車頭全毀，車上4人受傷送醫，確切...

百杯愛心手搖飲送警分局 神秘訂購人：人民保母辛苦了

台南市警四分局育平派出所員警，今天上午9點多意外收到一批外送飲料，上面標示著「育平派出所警察辛苦囉」，無獨有偶，分局本部...

影／大雨一直下 車陷積水涵洞派出所長帶隊推車

大雨一直下，台中市大甲日南地區今天下午雨勢大，幼獅工業區一處涵洞積水深一公尺，一輛轎車拋錨受困，日南派出所長邱量虔經過發...

總統官邸前車禍 保時捷自撞分隔島路燈釀4傷

台北市中正區總統官邸前的重慶南路今天發生一起汽車衝撞中央分隔島路燈事故，造成車頭嚴重受損，駕駛和3名乘客擦挫傷送醫，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。