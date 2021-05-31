保時捷雨天飆速 總統官邸旁失控自撞車頭全毀4人送醫
台北市重慶南路總統官邸旁今午發生一起自撞事故，一輛黑色保時捷高速失控打滑撞上分隔島，導致車頭全毀，車上4人受傷送醫，確切肇事原因有待警方進一步釐清。
台北市消防局下午1時11分獲報，一輛車沿台北市中正區重慶南路南往北方向行駛，行經總統官邸旁，突然失控撞上中央分隔島，還撞倒一支路燈。
救護人員到場發現，現場是一輛保時捷，車頭全毀，車上32歲盧姓男駕駛等4人受擦挫傷，但未受困、傷勢不重，送醫治療。
警方介入後確定盧男酒測值為0，初判盧男駕車疑似車速過快，加上天雨路滑，車輛才失控打滑自撞，車輛碎片被撞飛至對向車道，擊中一輛白色轎車，所幸白車上2人未因此受傷，後續將持續釐清確切肇事原因及肇責。
現場監視器畫面顯示，盧男車輛一路狂飆，地面積水高高揚起，但車輛突然打滑失控，撞擊分隔島後高速旋轉數圈才停下，令人怵目驚心。
警方提醒，民眾切勿因路上車少或趕時間而超速行駛，心存僥倖可能造成更大損失，若波及其他用路人，更得不償失，應遵守號誌及安全駕駛。
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