百杯愛心手搖飲送警分局 神秘訂購人：人民保母辛苦了
台南市警四分局育平派出所員警，今天上午9點多意外收到一批外送飲料，上面標示著「育平派出所警察辛苦囉」，無獨有偶，分局本部也接獲一批相同的外送飲料，寫著「第四分局警察辛苦囉」，原來是有民眾到飲料店，點了上百杯的冰飲，要求業者外送給四分局員警，並低調的表示不要透露訂購人，讓員警大感窩心。
疫情嚴竣下，民眾皆維持自律的低度活動，居家辦公，但警察是街頭的工作者，除了原有一般的民眾救護、服務、查處、防治、偵查作為仍持續進行外，為了降低民眾活動所產生的接觸風險，配合市政府政策對於特殊行業停止營業嚴格查核，實施民眾外出帶口罩的勸導查處，及各類群聚行為的防範查處。
警察的辛苦及高度風險大家看在眼裡，除了民眾自發性的捐贈飲料為警察加油打氣外，市議員盧崑福來到警察局第四分局，捐贈一批口罩及由蒂蒄生技公司林茂榮提供的「防護洗手噴霧」，提供員警加強防護。
分局長甘炎民表示，謝謝議員及民眾的愛心，因為疫情來的又急又快，許多前線工作的基層員警在自我防護上仍有所不足，現階段除了盡可能將人員做異地分流，民眾員警出入動線分離及加強廳舍防護隔離措施，讓感染風險管控在一定範圍外。
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