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影／大雨一直下 車陷積水涵洞派出所長帶隊推車

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

大雨一直下，台中市大甲日南地區今天下午雨勢大，幼獅工業區一處涵洞積水深一公尺，一輛轎車拋錨受困，日南派出所長邱量虔經過發現，和員警共同推車，民眾在旁看著3名警察，奮力喊著「123」，終於推車脫困。

員警說今天的雨勢大，在外像「雨神同行」，剛從大甲分局開完會，日南所長邱量虔擔心日南社區的疫情群聚因此馬不停蹄前往幼獅工業區宣導，適逢暴雨，行經東區鐵路跨越涵洞見一輛轎車拋錨在水深一公尺水中，水流湍急水位不斷升高，員警面對泥水滾滾沖刷依然涉水排除將車推離涵洞，在有限的時間內拯救寶貴民眾財產，即刻救援刻不容緩。

所長邱量虔、警員周文彬、江仕紋涉水救援，廠區工廠緊急召來堆高機到場協助，但水位湍急無法靠近無功而返旁邊等待救援，女駕駛說從幼獅工業區經過涵洞前未見積水，雨勢來的又急又大在車輛經過東區鐵路跨越涵洞突然拋錨，水勢瞬間就淹到車門嚇的緊急下車。

3警判斷後立刻合力將車輛推出積水地，並拉起封鎖險管制車流， 警方呼籲駕駛人，駕駛汽車應注意自身安全，遇積水及低窪地區應繞路而行不該貿然穿越，並通知警方前往處理。

台中市幼獅工業區今天有轎車陷入積水中，日南派出所長邱量虔帶隊推車。圖／取自邱量虔臉書
台中市幼獅工業區今天有轎車陷入積水中，日南派出所長邱量虔帶隊推車。圖／取自邱量虔臉書
台中市幼獅工業區今天有轎車陷入積水中，日南派出所長邱量虔帶隊推車。圖／取自邱量虔臉書
台中市幼獅工業區今天有轎車陷入積水中，日南派出所長邱量虔帶隊推車。圖／取自邱量虔臉書

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