總統官邸前車禍 保時捷自撞分隔島路燈釀4傷

總統官邸出入口。聯合報系資料照 台北市中正區總統官邸前的重慶南路今天發生一起汽車衝撞中央分隔島路燈事故，造成車頭嚴重受損，駕駛和3名乘客擦挫傷送醫，警方初判疑車速過快打滑所致。

北市警消今天下午1時10分許獲報，指中正區重慶南路的總統官邸前發生車禍事故，經查為一輛黑色保時捷疑因車速過快而打滑自撞中央分隔島的路燈，肇事車輛也因此180度大調轉。

肇事車輛的駕駛32歲盧姓男子和3名男乘客都因此受到擦挫傷，隨後送往馬偕醫院治療，並無大礙。

由於遭撞斷的路燈橫躺路面，警方一度封閉車道管制，另車燈碎片在事發當時也波及到另一輛汽車，造成其車頭周邊受損，車上人員均安。

警方已排除兩車駕駛有酒測情形，初判自撞車輛疑因車速過快加上天雨打滑所致，但詳細肇因仍待後續調查釐清。