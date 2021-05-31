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保母被控凌虐男嬰致死雖獲不起訴 但未做CPR賠45萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市2個多月大的男嬰疑遭謝姓保母凌虐致死，家屬控告謝姓保母殺人、遺棄致死等罪，檢察官查出男嬰死因為顱內出血等，但無法證明謝女有凌虐攻擊男嬰頭部，以罪嫌不足將謝女予以不起訴處分；男嬰的父母請求損害賠償，台中地院認謝女未及時對男嬰施以CPR急救，致男嬰腦部缺氧，法官判謝姓保母賠償男嬰的父母新台幣45萬元。可上訴。

這名男嬰於2018年9月間出生，他的父母委託謝姓保母照顧男嬰，同年11月22日下午，接獲謝女通知表示男嬰送醫急救，但謝女並非將男嬰送往醫院，而是於事發時先送至住家樓下藥局，其後始由藥師太太送往診所，再送至林新醫院及轉診台中榮民總醫院急診，經診斷男嬰「到院前心跳停止」、「硬腦膜下出血」、「蜘蛛膜下出血」、「疑顱骨骨折」而入住新生兒加護病房，同年12月13日呼吸衰竭死亡。

男嬰父母認為兒子是因外力而過世，在謝女受托照顧期間，受到外力攻擊，控告謝女涉嫌殺人、遺棄致死等罪。謝女辯稱盡心盡力男嬰，且每日不定時以Line向男嬰父母報告情況，並每日書寫男嬰的生活日誌，交給男嬰父母。

謝女說，當天下午男嬰突然大哭，她抱起來安撫及更換尿布後，欲將男嬰抱回小床睡覺時，發現男嬰身體癱軟。因當時家中尚有另名托育幼兒在午睡，須尋求他人協助。故先進行初步CPR急救，再將男嬰抱往樓下的藥局，請藥師將男嬰抱往鄰近的診所進行緊急，再送醫院救治，絕無延誤。

檢察官率法醫驗屍，認男嬰死因為顱內出血及後續併發症，死亡方式為未確定。另依解剖結果，並未發現男嬰有遭攻擊導致顱骨骨折明顯跡證，無法證明謝女有猛烈攻擊男嬰頭部情形，因此予以不起訴處分。

男嬰父母表示，自2016年開始，經由試管方式，經過數年努力，打針排卵及抽血檢驗，過程備嚐艱辛，始產下男嬰，本欲共享家庭歡樂之際，卻因謝女的不當照顧行為，且未依規定施以急救及立即送指定醫院救治，導致愛子因延誤送醫而死亡，天倫夢碎，請求損害賠償。

謝女雖辯稱在發現男嬰身體癱軟後，有對男嬰進行初步CPR急救，但除謝女自為的陳述外，未見有任何謝女曾為男嬰進行CPR急救的跡證。法官審酌，謝女未及時為男嬰施行CPR急救而致A童腦部發生缺氧性傷害結果的過失行為，判決謝女賠償男嬰父母共新台幣45萬元。可上訴。

男嬰疑遭保母凌虐致死，家屬控告謝姓保母殺人等罪，檢察官以罪嫌不足將謝女予以不起訴處分；男嬰的父母請求損害賠償，法官認謝女未及時對男嬰施以CPR急救，判謝姓保母賠償男嬰的父母新台幣45萬元。可上訴。
男嬰疑遭保母凌虐致死，家屬控告謝姓保母殺人等罪，檢察官以罪嫌不足將謝女予以不起訴處分；男嬰的父母請求損害賠償，法官認謝女未及時對男嬰施以CPR急救，判謝姓保母賠償男嬰的父母新台幣45萬元。可上訴。

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