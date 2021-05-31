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高雄港碼頭海面發現無名女浮屍 警籲家屬指認

中央社 / 高雄31日電

高雄港39號碼頭海面今天被民眾發現一具女浮屍，港務警察總隊打撈上岸後確認婦人無身分證件，初判已死亡1天；目前已報請法醫相驗，也呼籲民眾家中若有失蹤人口可出面指認。

高雄港務警察總隊下午指出，中午11時30分左右接獲民眾通報，在高雄港39號碼頭海面發現一具浮屍，經打撈上岸發現婦人上身著白底碎花T恤、桃紅色長袖薄外套、下半身穿深色長牛仔褲、黑色五指短襪、短筒粉紫色鞋面的休閒布鞋。

警方從外觀初判，婦人年齡約60到75歲間，但因婦人身上無身分證件，只能先報請高雄地檢署檢察官偕同法醫，前往高雄市立殯儀館相驗遺體，初判婦人已死亡約1天。

港務警察總隊也呼籲，民眾若家中有失蹤人口或知道有失蹤人口與遺體特徵相符者，可迅速和港務警察總隊聯繫。

警察 高雄港 失蹤

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