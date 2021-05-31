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桃園18人國小外群聚聊天 被民眾檢舉恐挨1萬5罰鍰

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

全台進入三級警戒已超過10天，室內5人、室外10人以上依法不得群聚，桃園市昨（30日）日上午4時許仍有18名青、少年在戶外違規群聚校門口聊天，遭民眾檢舉，被警方全數函報桃園市政府衛生局裁罰，每人最高可處1萬5000元罰鍰。

龜山警分局指出，昨日上午4時許接獲民眾報案，稱迴龍國小前有多名青、少年聚集，便派轄區迴龍派出所員警趕至現場關切，抵達時現場有陳姓男子（38歲）等18人，共16男、2女，且6人未成年，最年輕的16歲。

眾人辯稱，只是朋友聚集聊天，員警也沒有發現其他違規行為。雖然18人均有戴口罩，仍已違反室外10人以上不能聚會的規定，在場18人均予以開單，依規定函報桃園市衛生局裁罰。

迴龍派出所所長簡國峻表示，目前全國防疫警戒為第三級，為防堵防疫破口，加強稽查民眾違規群聚行為，民眾出門亦務必全程佩戴口罩、保持社交距離，經勸導不聽者依傳染病防治法規定，可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

18名青少年雖有戴口罩，仍違反群聚規定，最高恐罰1萬5000元。記者楊湛華／翻攝
18名青少年雖有戴口罩，仍違反群聚規定，最高恐罰1萬5000元。記者楊湛華／翻攝
迴龍國小昨日18名青少年群聚校門口，經民眾檢舉，全依法函報衛生局裁罰。記者楊湛華／翻攝
迴龍國小昨日18名青少年群聚校門口，經民眾檢舉，全依法函報衛生局裁罰。記者楊湛華／翻攝

衛生局 口罩 社交距離

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