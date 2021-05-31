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婦人轉傳中藥行老闆夫婦染疫身亡假消息 登門下跪道歉

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

網路流傳基隆市自來街一家中藥行詹姓老闆夫妻染疫死亡，劉姓婦人在LIN群組轉傳，要大家不要經過自來街。中藥行老闆得知後相當氣憤，劉女今天上午到中藥行致歉，一度下跪請求原諒。

基隆市本土病例逐日增加，到昨天已累計達125人。市府視4家小吃店群聚案風險性極高，成立專案小組圍堵疫情。

基隆市自來街也有不少家小吃店，基隆市已有2名本土男性病例死亡。網路出現自來街中藥行染疫死亡訊息，有些人輕信，甚至有人轉傳。

住在七堵區的劉姓婦人收到自來街某中藥行夫妻染疫，在中藥店樓上死亡訊息後，將訊息轉傳到別的LINE群組。

中藥行詹姓業者輾轉得知網路訊息，相當氣憤，因為不實謠言不只影響店的生意，也影響周邊里民生活，連他在中南部的親友也來電關心。

劉姓女子知道實情後，今天帶著禮品到中藥行向詹姓老闆致歉。她說，在沒有查證的情況下轉傳不實訊息，造成詹姓夫妻困擾，覺得很抱歉。劉女作勢下跪，詹將她扶起後，表示已原諒她，不再追究。

基隆市劉姓婦人（中）在LIN群組轉傳詹姓中藥行老闆夫妻染疫死亡不實訊息，今到中藥行致歉時，下跪請求原諒。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市劉姓婦人（中）在LIN群組轉傳詹姓中藥行老闆夫妻染疫死亡不實訊息，今到中藥行致歉時，下跪請求原諒。記者邱瑞杰／翻攝

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