影／貨車側翻迎面猛衝迎面來 台中騎士神閃避逃過一劫

台中市北屯區環中路、同榮東路在今早發生一起連環車禍，一輛由賴姓女子駕駛的轎車疑先闖紅燈後，造成綠燈通行的貨車閃避不及，發生碰撞後貨車側翻，還滑行數十公尺，差點撞上在路口停等紅燈的柯姓機車騎士，幸好柯及時閃躲，逃過一劫，但機車仍被貨車撞上，案發過程全被行經該處的網友拍下，上傳臉書社團後，引發網友熱議「這一定全身敏捷裝，反應超快，不然GG」。

據查，賴姓女子（61歲）在今天上午8時許，開車沿北屯區同榮東路迴轉道，要往敦化路方向行駛，但賴女疑在同榮東路、環中路口闖紅燈，當時由王姓男子（23歲）駕駛的貨車沿環中路，要往同榮東路方向行駛，王當時是綠燈直行，但賴女卻從路口駛出，王反應不及，貨車的左前車頭碰撞轎車的右前車頭後，貨車側翻，還滑行數十公尺，衝向同榮東路上正在停等紅燈的柯姓機車騎士（53歲）。

幸好柯姓騎士反應得快，趕緊跳車逃離，才沒有被貨車撞上，不過貨車仍撞上柯的機車，造成機車毀損，不過案發過程，也被後方行經該處的網友以行車記錄器拍攝下來，並在今天上傳臉書社團「爆料公社」，引發網友熱議，該名上傳影片的網友也留言「星期一的一大早，想早點投胎不要拖人下水阿，還好機車騎士閃得快」、「闖紅燈該死」。