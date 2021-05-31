確診病患砍傷護理師 指揮中心呼籲體諒、尊重醫療人員

新北市雙和醫院上午發生一起砍人事件，一名六十二歲洪姓男子因新冠肺炎確診被安排住在負壓隔離病房，疑似未受關注導致情緒不穩，竟揮刀砍傷醫護人員，造成三名護理師手部、腹部及背部受傷。警方獲報後，立即穿上全套隔離裝備，前往醫院病房制伏並將洪男上銬。

洪男於本月二十八日確診新冠肺炎，送至雙和醫院十一樓的負壓隔離病房治療，今天上午疑似因不滿隔離措施而情緒失控，竟拿出水果刀砍傷護理師，造成三名護理師受傷，其中二十三歲施姓女護理師腹部受傷，緊急開刀治療，二十五歲陳姓護理師右手遭割傷，二十七歲蔡姓女護理師則是肚皮遭劃傷，所幸沒有大礙。中和分局獲報後，穿戴防護裝備趕赴現場壓制犯嫌。