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確診病患砍傷護理師 指揮中心呼籲體諒、尊重醫療人員
新北市雙和醫院上午發生一起砍人事件，一名六十二歲洪姓男子因新冠肺炎確診被安排住在負壓隔離病房，疑似未受關注導致情緒不穩，竟揮刀砍傷醫護人員，造成三名護理師手部、腹部及背部受傷。警方獲報後，立即穿上全套隔離裝備，前往醫院病房制伏並將洪男上銬。
洪男於本月二十八日確診新冠肺炎，送至雙和醫院十一樓的負壓隔離病房治療，今天上午疑似因不滿隔離措施而情緒失控，竟拿出水果刀砍傷護理師，造成三名護理師受傷，其中二十三歲施姓女護理師腹部受傷，緊急開刀治療，二十五歲陳姓護理師右手遭割傷，二十七歲蔡姓女護理師則是肚皮遭劃傷，所幸沒有大礙。中和分局獲報後，穿戴防護裝備趕赴現場壓制犯嫌。
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥對此嚴詞譴責並強調，絕對不容許有任何醫療的暴力行為，也會立即做明確處置，他也呼籲社會大眾，在疫情期間，請一定要互相體諒，更應尊重第一線的醫療人員。
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