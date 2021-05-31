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防疫優先！內埔警分局各派出所不給進洽公按「叫人鈴」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

疫情不會選擇職業，第一線協助防疫警察不能倒下，屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不准進入駐地，會有值班同仁走出來。

內埔警分局指出，疫情期間，「叫人鈴」、隔板各項貨物採購均難定期交貨，隨著隔板交貨到位，各外勤單位設置戶外偵詢區妥適，各駐地張貼警語，不再讓民眾進入。

內埔分局指出，無論是領取司法文書、繳交交通罰鍰、辦理入山申請、良民證、郵差、貨運或美食外送，一律按下門首前的「叫人鈴」，不准進入駐地，會有值班同仁走出來。

警方指出，各單位受理報案及民眾筆錄製作，也一律不再辦公處所內辦理，內埔警分局也配合屏東地檢及地院的作業，對於現行犯（通緝犯），視案類的重要性，多採遠距複訊，淨化各公務部門駐地，避免人流的移動，造成病毒的散播。

內埔分局長蔡耀順說，若有1人染疫，派出所全員隔離或檢疫，勢必須分由其他派出所派人支援，尚須一段適應期，但治安、交通不容有空窗期，另考量警用網路、警用電話及文書作業影印等因素，雖已規畫異地辦公處所，但異地辦公的公文往返，除增加公務處理時間，也造成人流移動，務必確保駐地安全無虞。

屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不進入，會有值班同仁走出來。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不進入，會有值班同仁走出來。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不進入，會有值班同仁走出來。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不進入，會有值班同仁走出來。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不進入，會有值班同仁走出來。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不進入，會有值班同仁走出來。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不進入，會有值班同仁走出來。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不進入，會有值班同仁走出來。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不進入，會有值班同仁走出來。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不進入，會有值班同仁走出來。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不進入，會有值班同仁走出來。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不進入，會有值班同仁走出來。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不進入，會有值班同仁走出來。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不進入，會有值班同仁走出來。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不進入，會有值班同仁走出來。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局為確保同仁各項勤務不中斷，內埔警分局所轄10個駐地，即日起「不給進」，洽公時請按下「叫人鈴」，民眾不進入，會有值班同仁走出來。圖／警方提供

屏東縣 疫情 警察

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