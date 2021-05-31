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豪大雨落石砸毀電線桿 高雄桃源區斷網下午修復

中央社 / 高雄31日電

滯留鋒面發威，高雄部分地區昨天下起大雨造成土石鬆動，甚至有落石滾落砸毀電線桿，造成台20線80.5公里處道路中斷、電桿倒塌，也造成電話網路不通，預計今天下午2時前修復。

高雄市政府警察六龜分局今天上午指出，昨晚獲報位於桃源區台20線80.5公里處有落石及電線桿倒塌，通報桃源分駐所及寶來派出所派員前往事故地點，員警到場發現電桿倒塌橫躺於台20線路中，一旁還有幾顆巨石及許多碎石，研判為大雨後落石砸毀電桿，造成雙向無法通車。

寶來派出所員警昨晚10時多查看後，聯繫工務段工程人員駕駛山貓清理落石，以及中華電信人員前來修理，同時擺設三角錐指揮交通管制往來人車，最後順利在一個小時內搶通道路，恢復人車雙向通行。至於電話及網路不通部分，中華電信公司表示，將於今天下午2時前完工搶通。

六龜分局也呼籲，山區午後降雨十分急遽，更易造成落石或枯樹倒塌，民眾若前往山區務必時時注意天氣變化，雨中雨後更要留意落石等現象，以保自身用路安全。

落石 六龜 警察

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