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馬偕醫院爆N95重複用、確診者擠爆急診 院方緊急回應

雙和醫院醫護遭確診者砍 石崇良、侯友宜先後探視

聯合報 / 記者張睿廷王怡蓁／新北即時報導

新北巿雙和醫院一名確診新冠肺炎的洪姓男子今日上午7時許，因情緒失控，在11樓負壓隔離病房內持刀砍傷三名護理師，警方獲報後到場壓制洪男，將他上銬後，報請新北地檢署依傷害等罪嫌偵辦。衛福部次長石崇良、新北市侯友宜市長也先後至醫院探視受傷護理師，給予慰問。

這名62歲洪姓男子因確診新冠肺炎，在雙和醫院11樓負壓隔離病房治療時，疑似不滿醫護人員不理會他，情緒失控，突然持水果刀攻擊三名女性護理師。

導致三名護理師受有輕重傷，施姓護理師受有腹部刀傷，已第一時間送開刀治療，陳姓及蔡姓護理師分別是胸部、右手刀傷及肚皮刀傷。

警方獲報後，請錦和派出所巡邏員警前往，2名員警率先抵達，喝令洪男放下水果刀後，立即上前壓制上銬。由於洪男是確診者，目前被上銬後先安置在隔離病房中，警方依傷害罪嫌移請新北地檢署偵辦，將由新北地檢署決定是否移送。

衛福部次長石崇良、新北市侯友宜市長也於上午先後至雙和醫院探視及慰問受傷護理人員 。院方表示，目前除積極治療受傷醫護外，也加強員工及家屬心理 關懷與醫院安全管理機制 。

衛福部次長石崇良、新北市侯友宜市長也於上午先後至雙和醫院探視及慰問受傷護理人員 。報系資料照
衛福部次長石崇良、新北市侯友宜市長也於上午先後至雙和醫院探視及慰問受傷護理人員 。報系資料照

護理師 新冠肺炎

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