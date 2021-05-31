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網路遊戲點數糾紛殺傷人 還偷車載女友被判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民黃姓男子與蔡姓男子，去年因網路遊戲點數起糾紛，持菜刀砍傷蔡的頭部；又偷車會女友被警查獲。黃男雖以12萬與蔡男調解成立，但未履行分文，未獲被害人蔡男原諒，台中地院今天依傷害罪將黃男判刑3年6月；另依竊盜罪將黃男判刑6月，得易科罰金。

判決書指出，黃男（44歲）受雇於張男從事泥作工程，與蔡男因工作關係均互有往來。黃與蔡於去年6月27日凌晨，因網路遊戲點數糾紛，2人發生口角爭執，當晚黃男在他與張男共同的台中市住處，見蔡男若無其事與張男在客廳聊天，認蔡有意挑釁，更覺憤懣。

黃男持菜刀經由客廳行至陽台外，再由陽台進入客廳內時，從坐在沙發上蔡男後方，以菜刀刀背用力敲擊蔡的頭部，並稱「你早上不是嗆我輸贏嗎」等語，被害人蔡男遭黃以菜刀刀背擊中頭部後方後，欲起身制止黃男時，因無力阻擋，又遭黃持菜刀朝蔡頭部前方揮擊2下，致蔡受有後枕部顱骨骨折及頭皮撕裂傷8 公分，頭頂兩處撕裂傷各5公分的傷害。

去年7月20日凌晨，黃男在台中市區新忠公園停車場，以自備鑰匙竊取陳姓女子所有的自小客車，竊取車內行車紀錄器，並駕駛該車離去。被害人陳女同日上午，發現自小客車遭竊報警處理，經警調閱監視器畫面後，發現黃男駕駛該車停放在中市大里區東明路與東明路116巷口，與其前黃姓女友見面，而循線查獲。

合議庭審酌，黃男僅因細故與被害人蔡男發生齟齬，竟持刀傷害蔡男，致蔡受有後枕部顱骨骨折及頭皮撕裂傷，頭頂兩處撕裂傷，傷勢嚴重而有生命危險，足見黃下手非輕，雖犯後與蔡於偵查中以12萬元調解成立，黃雖有請託張代為支付，然因黃亦有積欠張債務，迄今均未履行分文，尚未獲取蔡原諒，予以判刑。

黃姓男子與蔡男因網路遊戲點數起糾紛，持菜刀砍傷蔡的頭部，黃雖以12萬與蔡男調解成立，但未履行分文，未獲被害人蔡男原諒，台中地院今天依傷害罪將黃男判刑3年6月。圖／本報資料照
黃姓男子與蔡男因網路遊戲點數起糾紛，持菜刀砍傷蔡的頭部，黃雖以12萬與蔡男調解成立，但未履行分文，未獲被害人蔡男原諒，台中地院今天依傷害罪將黃男判刑3年6月。圖／本報資料照

台中市 網路遊戲 骨折

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