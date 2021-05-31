透透氣？未戴口罩野溪戲水 挨罰遊客辯「悶久了」

宜蘭清水地熱對面的野溪，昨日出現4輛車，有7名遊客在此泡湯、戲水。警方獲報趕緊到場勸導，儘管未有群聚活動，但當中5人違反規定沒戴口罩，遭依傳染病防治法通報主管機關裁罰，可處3000元至1萬5000元罰鍰。

只是，全國進入三級警戒，清水地熱公園封園，連水域、海域遊憩活動都暫停開放，還是有人跑到溪床遊玩。原來，這群人互不認識，3對夫妻和1名遊客中，宜蘭縣民3人、雙北市各2人，於昨日中午12點50分，各自開車來到清水地熱公園對面的野溪活動。