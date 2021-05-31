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透透氣？未戴口罩野溪戲水 挨罰遊客辯「悶久了」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭清水地熱對面的野溪，昨日出現4輛車，有7名遊客在此泡湯、戲水。警方獲報趕緊到場勸導，儘管未有群聚活動，但當中5人違反規定沒戴口罩，遭依傳染病防治法通報主管機關裁罰，可處3000元至1萬5000元罰鍰。

只是，全國進入三級警戒，清水地熱公園封園，連水域、海域遊憩活動都暫停開放，還是有人跑到溪床遊玩。原來，這群人互不認識，3對夫妻和1名遊客中，宜蘭縣民3人、雙北市各2人，於昨日中午12點50分，各自開車來到清水地熱公園對面的野溪活動。

就怕發生群聚問題，警方到場勸導發現，5名遊客通通沒戴口罩，當場蒐證開單並函報衛生局裁罰。警方經過盤查確認，他們非居家檢疫或隔離對象，都表示因為悶太久了，所以才外出透透氣。面對警方詢問，有人還說不知道河川地禁止進入。羅東林管處林政課長李威震表示，若發現該處有民眾聚集活動，會協同保七總隊第四大隊（森警隊）加強勸離。

民眾來野溪遊玩表示，因為悶太久了，才出來透透氣。圖／記者林佳彣翻攝
民眾來野溪遊玩表示，因為悶太久了，才出來透透氣。圖／記者林佳彣翻攝

口罩 衛生局 居家檢疫

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