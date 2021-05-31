新化林場封閉老婦硬闖還摔傷 市府將祭出6萬元罰單

台南市新化中興林場在防疫期間封閉，但昨天卻有一對老夫妻擅闖，同時因為天雨路滑70多歲的老婦摔倒骨折，警消等人員搜尋多時才把她扛下山。台南市長黃偉哲今天表示，明明封閉還是有人要闖，同時排擠了目前原本就吃緊的警消人力，該開罰就開罰，衛生局則表示，依法可罰6到30萬元，將等調查後開出罰單。

台南市新化中興林場昨天上午有名70多歲婦人與丈夫冒雨偷爬山婦人跌倒受困，經新化警消及林場人員約10人費了一番功夫尋人，最後合抬約600公尺脫困送醫，但事實上林場早已因為防疫而封閉到6月14日。

黃偉哲今天表示，大家目前都在全力防疫中，但很遺憾就是有人在此時還要擅闖封閉區，同時造成警消人力排擠，這就好像有人在颱風天卻還要到海邊戲水、去山上爬山，卻造成意外、山難一樣，還要動員人力去救他。