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新化林場封閉老婦硬闖還摔傷 市府將祭出6萬元罰單

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市新化中興林場在防疫期間封閉，但昨天卻有一對老夫妻擅闖，同時因為天雨路滑70多歲的老婦摔倒骨折，警消等人員搜尋多時才把她扛下山。台南市長黃偉哲今天表示，明明封閉還是有人要闖，同時排擠了目前原本就吃緊的警消人力，該開罰就開罰，衛生局則表示，依法可罰6到30萬元，將等調查後開出罰單

台南市新化中興林場昨天上午有名70多歲婦人與丈夫冒雨偷爬山婦人跌倒受困，經新化警消及林場人員約10人費了一番功夫尋人，最後合抬約600公尺脫困送醫，但事實上林場早已因為防疫而封閉到6月14日。

黃偉哲今天表示，大家目前都在全力防疫中，但很遺憾就是有人在此時還要擅闖封閉區，同時造成警消人力排擠，這就好像有人在颱風天卻還要到海邊戲水、去山上爬山，卻造成意外、山難一樣，還要動員人力去救他。

衛生局表示，如違反傳染病防治法第37條第1項第2款，依同法第67條第1項第2款裁罰6萬元至30萬元，由於是第一次，應該會開出6萬元罰單。

台南市新化中興林場昨天發生老婦人闖入並摔傷意外，警消等人員用擔架抬了600多公尺把傷患抬下山。記者謝進盛／翻攝
台南市新化中興林場昨天發生老婦人闖入並摔傷意外，警消等人員用擔架抬了600多公尺把傷患抬下山。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲今天在防疫記者會中針對新化林場有人擅闖還摔傷表示「該開罰就開罰」。記者修瑞瑩／翻攝
台南市長黃偉哲今天在防疫記者會中針對新化林場有人擅闖還摔傷表示「該開罰就開罰」。記者修瑞瑩／翻攝

衛生局 罰單 黃偉哲

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