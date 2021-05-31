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影／疫情嚴峻新北路人少 飛車搶匪抽走老翁褲袋皮夾
新北市有1名71歲老翁前天深夜11時許在蘆洲區長安街，才剛把轎車臨停路旁下車之際，突然衝出1名歹徒騎乘機車逼近，瞬間抽走他露出一截在褲子口袋之外的皮夾，揚長而去。
警方受理報案之後，沿著歹徒逃逸路線調閱上百支監視器，發現43歲張姓嫌犯不僅騎乘贓車犯案，還沿途變裝、轉乘計程車逃逸，仍在逃逸13小時之內被員警循線逮捕歸案。
據了解，有多次毒品前科的張嫌先在三重區慈愛街竊取機車，隨後四處遊蕩尋找犯案目標，他在蘆洲區發現劉姓老翁打開車門，下車之後又轉身彎腰從車內取物，褲子後側口袋露出一截皮夾。
張嫌竟能抓到這瞬間空檔，衝過去搶奪得逞，皮夾內有身分證、健保卡、駕照、金融卡、現金2350元。
警方調閱監視器抽絲剝繭，發現張嫌根本早已安排好逃脫計畫，他不僅騎乘贓車，犯案之後換裝、棄車、改乘計程車繞路，兜了一大圈才回家，但是每個環節都被警方一一識破。
直到昨天中午12時45分，埋伏於張嫌住處附近的員警，趁他外出走到三重區五華街與仁愛街397巷口，馬上將他逮捕歸案，並在身上搜出安非他命0.3公克，警詢之後依搶奪、竊盜罪嫌及違反毒品危害防制條例移送法辦。
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