清水警加強查防疫破口 檳榔攤室內發現12人群聚
新冠肺炎疫情仍緊張，中央疫情指揮中心發佈全國三級警戒多日，也頒布禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會等禁令，台中市清水警分局員警前晚在一處檳榔攤室內，發現12名男女正在喝飲料聊天，沒戴口罩，看到員警才立刻戴口罩，警方依法函送台中市衛生局裁罰。
警方表示，前晚10點多，台中市清水區一處檳榔攤內，仍有民眾無視禁令，室內群聚12人，經清水警分局三田派出所員警巡邏發現，當場蒐證後將檳榔攤內等人依違反傳染病防治法，室內禁止5人以上聚會，最重可處30萬元罰款，將全案函報衛生局裁罰。
三田派出所員警張智豪、吳志偉等執行巡邏時，在台中市清水區一處檳榔攤前，見多部汽、機車停放門前，疑似群聚，主動上前了解查看，發現該檳榔攤內共達12人在內喝飲料聊天，看到警方上門才戴起口罩表示正準備離開，由於現場聚集人數12人，已明顯違反全國三級警戒規定嚴禁室內5人以上聚會，警方當場蒐證後對檳榔攤與現場等人，依規定函報衛生局裁罰。
清水警分局長張啓祥表示，民眾應全力配合政府各項防疫政策，外出全程佩戴口罩及保持社交距離等相關防疫措施，務必遵守實聯制等相關防疫規定，切勿違規群聚情形，做好個人疫工作，共同防堵疫情破口。
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