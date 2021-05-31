疑小孩玩火 台南市東區民宅清晨失火
台南市東區生產路一棟3樓透天厝3樓，今天清晨1點多突然起火，屋主以水滅火，並報消防分隊到場處理，崇善等消防分隊到場後屋主自撲，屋主告訴消防人員是小孩玩火造成，消防人員勸導告誡屋主後才返隊。
台南市消防局救災救護中心，今天清晨1點10分接獲民眾報案，位於台南市東區生產路一棟3樓透天厝佛堂雜物間失火，屋主有在初期滅火。中心出動崇善、東門、 後甲、南門、德興中隊、第七大隊計14車32名消防人員到場後，發現屋主已經以水澆熄自行撲滅，通知支援消防分隊不需要前往。
據了解，現場為三樓建物，3樓佛堂起火、燃燒雜物燃燒面積約0.5平方公尺，無人員受傷，無財損，不需火調，消防人員對屋主宣導，告誡防疫期間，無論大人或小孩在家都要小心用火。
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