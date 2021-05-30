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台中男開藍寶堅尼打水漂 撞斷分隔島路燈糗大

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

目前正值疫情期間，市府建議民眾減少外出，避免染疫，不過今天下午4時許，台中市陳姓男子駕駛一輛要價不斐的藍寶堅尼超跑，行經西屯區青海路二段時，疑因大雨造成路面有水窪，陳車壓過水窪後打水漂，撞上中央分隔島的路燈，經警方酒測，陳無酒精濃度，全案將請交大事故組分析肇因，黃姓車商表示，該款Huracan新車要價1500萬起跳，估計為修費用至少200萬跑不掉。

黃姓車商表示，根據照片觀察，該款藍寶堅尼的款式是Huracan，新車要價1500萬起跳，屬基本款，實際售價還要看車主的選配配備，如果該輛車是2014年出產的話，在二手車市也需要600萬至700萬間，因該款車比較年輕化，不少年輕企業家，或是企業家的二代都蠻喜歡的，在市場上頗為搶手。

黃姓車商說，該輛超跑傷到車門，不論是去外面的維修廠，或是找總代理修理，一扇車門至少就200萬起跳，維修費用恐不斐。

據查，陳姓男子（39歲）在今天下午4時許，駕駛租賃車牌的白色藍寶堅尼（LAMBORGHINI），由西屯區弘孝路方向，沿青海路外側車道往上石路方向，陳行駛時到青海路二段的案發地點時，疑因天雨路滑，導致車跑壓到水窪後失控打滑，碰撞中央分隔島的路燈，導致路燈被撞斷。

台中市第六警分局獲報到場後，陳無酒精濃度，也無受傷，陳只稱車子失控打滑，沒有多加解釋，全案將由交大事故組分析肇事原因，並通知市府依規定求償。

台中市陳姓男子今天下午駕駛租賃的藍寶堅尼超跑，行經西屯區青海路二段時，疑壓到水窪失控自撞中央分隔島，並撞倒路燈。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天下午駕駛租賃的藍寶堅尼超跑，行經西屯區青海路二段時，疑壓到水窪失控自撞中央分隔島，並撞倒路燈。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天下午駕駛租賃的藍寶堅尼超跑，行經西屯區青海路二段時，疑壓到水窪失控自撞中央分隔島，並撞倒路燈。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天下午駕駛租賃的藍寶堅尼超跑，行經西屯區青海路二段時，疑壓到水窪失控自撞中央分隔島，並撞倒路燈。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天下午駕駛租賃的藍寶堅尼超跑，行經西屯區青海路二段時，疑壓到水窪失控自撞中央分隔島，並撞倒路燈。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天下午駕駛租賃的藍寶堅尼超跑，行經西屯區青海路二段時，疑壓到水窪失控自撞中央分隔島，並撞倒路燈。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天下午駕駛租賃的藍寶堅尼超跑，行經西屯區青海路二段時，疑壓到水窪失控自撞中央分隔島，並撞倒路燈。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天下午駕駛租賃的藍寶堅尼超跑，行經西屯區青海路二段時，疑壓到水窪失控自撞中央分隔島，並撞倒路燈。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天下午駕駛租賃的藍寶堅尼超跑，行經西屯區青海路二段時，疑壓到水窪失控自撞中央分隔島，並撞倒路燈。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天下午駕駛租賃的藍寶堅尼超跑，行經西屯區青海路二段時，疑壓到水窪失控自撞中央分隔島，並撞倒路燈。圖／讀者提供

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