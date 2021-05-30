把握黃金時間 民眾被騙一百萬通報165攔截成功

刑事警察局指出，民眾發現被詐騙匯款後，撥打165專線報案敘述案情、匯款帳戶及匯款金額，165專線員警傳真通報金融機構，對該款項進行圈存，停止該筆款項的領出或轉匯。

金融機構圈住受通報款項，若超過24小時仍未收到警察機關通報詐騙帳戶設為警示時即解除圏存；另165專線如於24小時内接獲報案人撤銷報案，則專線人員填寫解除圏存通知原受款銀行解除權存，以維帳戶所有人權益，所以民眾在撥打165專線後應盡速至派出所完成報案程序。

高雄市一名50歲廖姓男子，日前瀏覽手機網頁時，看到廣告推薦「台灣之光：飆股營」的Line投資群組，加入群組後認識暱稱為Tina女子，Tina慫恿廖姓男子到YTP網站投資虛擬貨幣，誆稱保證獲利、穩賺不賠；廖男依指示到網站申請帳號，並依照歹徒指示，先以網路轉帳匯款5萬元到詐騙集團指定帳戶，又臨櫃匯款100萬元，但他要提領獲利金額時卻無法出金，Tina也人間蒸發，廖姓男子才驚覺受騙。

廖男立即撥打165專線，由於距離匯款時間僅有數小時，165受理員警通知銀行，成功攔阻100萬元，降低民眾財損。

雲林縣一名30歲陳姓男子，網路上看到「ANT互聯網賺天地」網站，宣稱投資成功率高達97%，陳姓男子加入Line群組，認識暱稱為Nelson男子，Nelson指示陳姓男子至WIXCOC國際金融商投資網站註冊帳號，再將帳號密碼交由他們操作，陳姓男子依指示到網站申請帳號存入3000元並交出帳密。