快訊

不只高端 指揮中心：兩家國產疫苗5月28日均完成簽約

把握黃金時間 民眾被騙一百萬通報165攔截成功

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

刑事警察局指出，民眾發現被詐騙匯款後，撥打165專線報案敘述案情、匯款帳戶及匯款金額，165專線員警傳真通報金融機構，對該款項進行圈存，停止該筆款項的領出或轉匯。

金融機構圈住受通報款項，若超過24小時仍未收到警察機關通報詐騙帳戶設為警示時即解除圏存；另165專線如於24小時内接獲報案人撤銷報案，則專線人員填寫解除圏存通知原受款銀行解除權存，以維帳戶所有人權益，所以民眾在撥打165專線後應盡速至派出所完成報案程序。

高雄市一名50歲廖姓男子，日前瀏覽手機網頁時，看到廣告推薦「台灣之光：飆股營」的Line投資群組，加入群組後認識暱稱為Tina女子，Tina慫恿廖姓男子到YTP網站投資虛擬貨幣，誆稱保證獲利、穩賺不賠；廖男依指示到網站申請帳號，並依照歹徒指示，先以網路轉帳匯款5萬元到詐騙集團指定帳戶，又臨櫃匯款100萬元，但他要提領獲利金額時卻無法出金，Tina也人間蒸發，廖姓男子才驚覺受騙。

廖男立即撥打165專線，由於距離匯款時間僅有數小時，165受理員警通知銀行，成功攔阻100萬元，降低民眾財損。

雲林縣一名30歲陳姓男子，網路上看到「ANT互聯網賺天地」網站，宣稱投資成功率高達97%，陳姓男子加入Line群組，認識暱稱為Nelson男子，Nelson指示陳姓男子至WIXCOC國際金融商投資網站註冊帳號，再將帳號密碼交由他們操作，陳姓男子依指示到網站申請帳號存入3000元並交出帳密。

半小時後Nelson告知陳姓男子已獲利12萬9130元，並擷取成功獲利畫面給陳姓男子，但對方聲稱要出金需要付獲利6成傭金7萬7000元，陳姓男子表示只能拿出4萬5000元，Nelson同意不足部分出金後再補足，陳姓男子立即匯款，但對方又說申請帳號IP異常，要出金須另付3萬8000元當擔保金，陳男感覺詐騙，立即撥打165專線報案，由於距離匯款時間不到兩小時，165受理員警成功攔阻4萬5000元，將民眾受騙財損全部取回。

刑事局提醒網路常有說服民眾投資的詐騙陷阱，發現詐騙務必馬上通報165專線。廖炳棋/翻攝
刑事局提醒網路常有說服民眾投資的詐騙陷阱，發現詐騙務必馬上通報165專線。廖炳棋/翻攝

詐騙集團 警察 虛擬貨幣

延伸閱讀

男進超市拒戴口罩遭員工圍毆 網友反大讚：打得好

彰化鹿港老街等地區淹水 抽水站開啟抽水

謊稱有免費食物...印度24歲人妻被騙上救護車 遭2男性侵丟路邊

好安心！內湖警分局轄下派出所全面架設「消毒門」

相關新聞

基隆3死命案 老翁疑不滿早年分產不公、殺害哥哥和嫂嫂

基隆市林姓老翁兄弟疑因分產糾紛，弟弟今早涉嫌持刀殺死哥哥和嫂嫂後，疑畏罪跳樓身亡。全案由警方偵辦中。

台中大里立元停車場200多隻八哥暴斃 里長：遭毒害

台中市大里區立元停車場樹上經常有近千隻的八哥鳥棲息，不但吵又弄得停放的轎車和地上都是鳥糞，讓附近的社區居民不勝困擾。但是...

竹市疫調小組變找足跡、接觸者 刑警跨界來「辦案」

新竹市目前累積確診個案14人，主要是透過疫調掌握確診者接觸者與足跡，才能成防守竹市疫情關鍵。市府指出，疫調中心成員橫跨警...

新北夫妻住台中旅館 今傳一墜樓一死房內警追查

新北市六旬陳姓夫妻昨晚入住台中市北區一家旅館，未料今天上午時，陳被發現倒臥旅館隔壁的3樓屋頂，警消獲報到場時，陳已無生命...

ATM轉帳金額輸入解除扣款代碼？ 詐騙新手法警一秒破解

高雄市路竹區陳姓女子因前陣子使用網路購物，突然接獲疑似賣家來電，對方稱受駭客攻擊，查帳時發現應匯入款項與電腦記錄不同，隨...

下雨天老婦爬中興林場跌倒受困 警消抬600公尺送醫

台南市新化中興林場今天上午有名70多歲婦人與丈夫冒雨偷爬山婦人跌倒受困，經新化警消及林場人員約10人費了一番功夫尋人，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。