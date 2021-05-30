新北夫妻住台中旅館 今傳一墜樓一死房內警追查

新北市六旬陳姓夫妻昨晚入住台中市北區一家旅館，未料今天上午時，陳被發現倒臥旅館隔壁的3樓屋頂，警消獲報到場時，陳已無生命跡象，雙手有割腕痕跡，經送醫陳，恢復生命跡象，但仍命危，警方到場調查，發現陳妻已在旅館房間內死亡，現場無外力破壞打鬥痕跡，詳細案發原因，有待後續調查釐清。

據查，陳姓老翁（68歲）與蔡姓妻子（67歲）都住在新北市板橋區，平時一周會一次到台中市的中國醫藥大學附設醫院看診，陳患有長期肝病，昨晚9時許，陳與蔡妻一起入住台中市北區五權路的一家旅館，今天上午11時許，陳就被旅館的旅客發現，陳倒臥在緊鄰旅館的隔壁3樓屋頂。

警、消獲報到場，利用長背版及繩索協助陳脫困，但陳已無呼吸心跳，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，恢復生命跡象，但仍命危，陳的兩手腕被發現有割腕痕跡。

警方獲報後，請旅館清查旅客名單，發現陳住在旅館的6樓，旅館業者透露，陳姓夫妻算常客，經常入住旅館。

警方請旅館業者協助開門後，發現陳妻已陳屍在房間內，明顯死亡，現場沒有遺書，但有一大包藥袋，鑑識小組到場採證，並無發現有外力破壞、打鬥痕跡，陳妻身上也無明顯外傷，詳細的案發原因，有待後續調查釐清，警方已聯絡陳姓夫妻的女兒到場，協助檢警相驗，釐清案情。

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