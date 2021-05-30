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ATM轉帳金額輸入解除扣款代碼？ 詐騙新手法警一秒破解

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市路竹區陳姓女子因前陣子使用網路購物，突然接獲疑似賣家來電，對方稱受駭客攻擊，查帳時發現應匯入款項與電腦記錄不同，隨後一位自稱銀行客服來電，要求陳女輸入一組測試代碼到匯款金額欄位，幸好陳女在溝通時產生代溝，按下服務鈴詢問，經銀行行員及警方協助，才沒造成損失。

陳女本月26日接獲自稱網路賣家來電，表示因受到駭客攻擊，發現應匯入的款項與電腦紀錄不同，疑似顧客會員資料也受到攻擊，將會預扣許多款項，過沒多久陳女又接獲自稱合作金庫銀行客服人員，詢問陳女平時使用哪幾個金融帳戶網購，要教她操作ATM進行解除扣款設定。

陳女信以為真，到銀行ATM遵照指示一步步操作，對方要求陳女輸入轉出金額「16250」，聲稱是解除扣款的程式碼，但陳女在轉帳後起疑，撥服務鈴詢問銀行行員，警方也獲報到場協助，幸好詐騙集團要求陳女匯款的受款行已被列為警示帳戶，匯出的款項又回到陳女帳戶內，未造成任何損失。

陳女向警方表示，自己實在太大意，一聽是最近購物的賣家來電，又見到假專線與客服號碼相同便信以為真，未留意到該號碼前方有個「+」，其實是詐騙集團的竄改號碼，幸好有熱心行員與員警協助，不斷安撫她的情緒，否則越陷越深，帳戶內的存款恐將不保。

湖內警分局長洪振順提醒，疫情期間民眾使用網購機會提高，接獲疑似詐騙電話應提高警覺、勿慌張，可掛掉電話後撥打165防詐騙諮詢專線查證，或撥打110請求警方協助，勿一時心急失去判斷力，讓辛苦賺取的錢財輕易落入不法份子手中。

高雄市路竹區陳姓女子因前陣子使用網路購物，突接獲自稱網路賣家來電，根據詐騙集團假冒銀行行員指示操作，差點遭騙。記者陳玫伶／翻攝
高雄市路竹區陳姓女子因前陣子使用網路購物，突接獲自稱網路賣家來電，根據詐騙集團假冒銀行行員指示操作，差點遭騙。記者陳玫伶／翻攝
高雄市路竹區陳姓女子因前陣子使用網路購物，突接獲自稱網路賣家來電，根據詐騙集團假冒銀行行員指示操作，差點遭騙。記者陳玫伶／翻攝
高雄市路竹區陳姓女子因前陣子使用網路購物，突接獲自稱網路賣家來電，根據詐騙集團假冒銀行行員指示操作，差點遭騙。記者陳玫伶／翻攝
高雄市路竹區陳姓女子因前陣子使用網路購物，突接獲自稱網路賣家來電，根據詐騙集團假冒銀行行員指示操作，差點遭騙。記者陳玫伶／翻攝
高雄市路竹區陳姓女子因前陣子使用網路購物，突接獲自稱網路賣家來電，根據詐騙集團假冒銀行行員指示操作，差點遭騙。記者陳玫伶／翻攝

詐騙集團 駭客 高雄市

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