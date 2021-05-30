下雨天老婦爬中興林場跌倒受困 警消抬600公尺送醫

台南市新化中興林場今天上午有名70多歲婦人與丈夫冒雨偷爬山婦人跌倒受困，經新化警消及林場人員約10人費了一番功夫尋人，最後合抬約600公尺脫困送醫，林場也籲請山友近日在家防疫，不要再上山，以免造成困擾。

據知，這對老夫婦家住台南市區，經常來中興林場爬山，日前老婦人手術甫痊癒，為了健身又跟先生今天上午9 點多從家中來林場爬山，還繞過大門從後門山路健行。

上午10點半，當時山區飄著細雨山路濕滑，婦人不小心跌倒骨折，先生緊急撥打119，新化消防分隊隊員呂正文等人獲報趕往。不過通報地點沒有大目標，經請林場人員協助搜尋仍不見蹤影，多次與對方聯繫仍未尋獲。

除新化消防分隊隊員全部出勤支援，附近新化警分局知義派出所警員也冒雨來幫忙，約10人在泥濘步道來回找人，經過一番波折，近午終於在林場二號步道尋獲。不過山路陡峭且濕滑，避免滑倒，眾人小心抬了約600公尺，終於將婦人抬下山送醫就治。