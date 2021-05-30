台中男搭公車不配合實聯制 與司機爆衝突遭壓制在地

台中市顏姓男子今天上午在沙鹿區第一銀行沙鹿分行站牌前欲搭乘公車，但上車時不願配合實聯制，公車司機不讓其上車，雙方爆發口角衝突，公車司機下車將男子壓制在地，顏男口罩推擠中被扯斷無法配戴，由路人提供新口罩才戴上離去。由於顏男不配合實聯制，警方將依傳染病防治法函請台中市府衛生局裁處。

今天上午9時25分，62歲顏姓男子於台中市沙鹿區中山路314號前欲搭乘台中客運，但顏男不願意配合實聯制登記，蔡姓司機(50歲)不讓其上車，顏男與蔡姓司機爆發口角及肢體衝突。