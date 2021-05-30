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台中男搭公車不配合實聯制 與司機爆衝突遭壓制在地

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市顏姓男子今天上午在沙鹿區第一銀行沙鹿分行站牌前欲搭乘公車，但上車時不願配合實聯制，公車司機不讓其上車，雙方爆發口角衝突，公車司機下車將男子壓制在地，顏男口罩推擠中被扯斷無法配戴，由路人提供新口罩才戴上離去。由於顏男不配合實聯制，警方將依傳染病防治法函請台中市府衛生局裁處。

今天上午9時25分，62歲顏姓男子於台中市沙鹿區中山路314號前欲搭乘台中客運，但顏男不願意配合實聯制登記，蔡姓司機(50歲)不讓其上車，顏男與蔡姓司機爆發口角及肢體衝突。

蔡姓司機下車將顏男壓制在地，顏男有戴口罩，但因推擠中口罩遭扯斷無法配戴，警方獲報到場，雙方都未受傷且互不提告，路過民眾提供新口罩供顏男配戴，雙方即離去。警方表示，顏男不配合實聯制，將依傳染病防治法函送台中市府衛生局裁處。

顏男今天上午在台中市沙鹿區欲搭乘公車，卻不願配合實聯制，與公車司機爆發口角、肢體衝突。圖／取自記者爆料網
顏男今天上午在台中市沙鹿區欲搭乘公車，卻不願配合實聯制，與公車司機爆發口角、肢體衝突。圖／取自記者爆料網

口罩 實聯制 台中市

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