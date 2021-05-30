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木新市場外攤商自主休息減少群聚 文山警將持續勸導

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

雙北疫情嚴重，但部分傳統市場仍有人潮，台北市文山一警分局指出，自從北市升至第三級警戒以來，每日都派員到木新市場周邊宣導、告發違規攤販、勸導民眾佩戴口罩及保持社交距離，並播放宣導錄音，呼籲民眾配合中央疫情指揮中心政策，減少群聚。

近日在樟文里里長林淑珠與警方合作下，成功讓木新市場外流動攤販配合防疫自主休息，有效減少周邊人潮聚集，並持續要求民眾前往採買，務必落實「出門戴口罩、分流不聚集、落實實名制」等中央防疫配套措施，疫情期間讓大家都能平安度過。

文山第一分局再次呼籲，請民眾配合做好防疫措施，避免出入人多擁擠或傳播高風險場域，務必戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，減少不必要出門。

在警方與里長動員勸說下，台北市木新市場人潮已減，流動攤販也自主休息。記者廖炳棋/翻攝
在警方與里長動員勸說下，台北市木新市場人潮已減，流動攤販也自主休息。記者廖炳棋/翻攝
在警方與里長動員勸說下，台北市木新市場人潮已減，流動攤販也自主休息。記者廖炳棋/翻攝
在警方與里長動員勸說下，台北市木新市場人潮已減，流動攤販也自主休息。記者廖炳棋/翻攝
在警方與里長動員勸說下，台北市木新市場人潮已減，流動攤販也自主休息。記者廖炳棋/翻攝
在警方與里長動員勸說下，台北市木新市場人潮已減，流動攤販也自主休息。記者廖炳棋/翻攝
在警方與里長動員勸說下，台北市木新市場人潮已減，流動攤販也自主休息。記者廖炳棋/翻攝
在警方與里長動員勸說下，台北市木新市場人潮已減，流動攤販也自主休息。記者廖炳棋/翻攝
在警方與里長動員勸說下，台北市木新市場人潮已減，流動攤販也自主休息。記者廖炳棋/翻攝
在警方與里長動員勸說下，台北市木新市場人潮已減，流動攤販也自主休息。記者廖炳棋/翻攝
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在警方與里長動員勸說下，台北市木新市場人潮已減，流動攤販也自主休息。記者廖炳棋/翻攝
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疫情 口罩 社交距離

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