木新市場外攤商自主休息減少群聚 文山警將持續勸導

雙北疫情嚴重，但部分傳統市場仍有人潮，台北市文山一警分局指出，自從北市升至第三級警戒以來，每日都派員到木新市場周邊宣導、告發違規攤販、勸導民眾佩戴口罩及保持社交距離，並播放宣導錄音，呼籲民眾配合中央疫情指揮中心政策，減少群聚。

近日在樟文里里長林淑珠與警方合作下，成功讓木新市場外流動攤販配合防疫自主休息，有效減少周邊人潮聚集，並持續要求民眾前往採買，務必落實「出門戴口罩、分流不聚集、落實實名制」等中央防疫配套措施，疫情期間讓大家都能平安度過。