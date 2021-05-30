影／彰化大雨車禍1死影音曝光 疑路滑打水漂失控翻覆
彰化縣今天上午雨狂炸，溪湖鎮彰水路上午9點多也發生一起汽車疑似因下雨路滑打水漂失控翻覆車禍，造成李姓男子重創昏迷，送部立彰化醫院急救後仍不治。
彰化縣溪湖鎮彰水路一段今天上午9點21分發生一起汽車翻覆車禍通報消防隊救援，一名男駕駛因撞擊昏迷受困車中，消防隊用破壞器材，才將駕駛救出送醫急救。
彰化醫院表示，17歲李姓駕駛到院時已無呼吸心跳，搶救40分後仍不治；警方初步了解，李男是桃園人，休假要到溪湖訪友，可能是因下雨路滑「打水漂」而失控翻覆，真正肇事原因還在調查中。
今天上午的大雨也造成溪湖大溪路一段815巷路面積水達50公分以上，約100公尺拉起封鎖線禁止通行，員鹿路全國加油站外也積水最深時達30公分，警方也呼籲民眾下雨外出及開車要特別小心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言