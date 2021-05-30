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直播／確診破7千！ 今天新增355例本土個案、11例死亡

短時強降雨來襲！彰投豪雨 14縣市大雨

影／彰化大雨車禍1死影音曝光 疑路滑打水漂失控翻覆

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣今天上午雨狂炸，溪湖鎮彰水路上午9點多也發生一起汽車疑似因下雨路滑打水漂失控翻覆車禍，造成李姓男子重創昏迷，送部立彰化醫院急救後仍不治。

彰化縣溪湖鎮彰水路一段今天上午9點21分發生一起汽車翻覆車禍通報消防隊救援，一名男駕駛因撞擊昏迷受困車中，消防隊用破壞器材，才將駕駛救出送醫急救。

彰化醫院表示，17歲李姓駕駛到院時已無呼吸心跳，搶救40分後仍不治；警方初步了解，李男是桃園人，休假要到溪湖訪友，可能是因下雨路滑「打水漂」而失控翻覆，真正肇事原因還在調查中。

今天上午的大雨也造成溪湖大溪路一段815巷路面積水達50公分以上，約100公尺拉起封鎖線禁止通行，員鹿路全國加油站外也積水最深時達30公分，警方也呼籲民眾下雨外出及開車要特別小心。

彰化縣今天上午雨狂炸，溪湖鎮彰水路上午9點多也發生一起汽車疑似因積水而打水漂失控翻覆車禍，造成一名男駕駛昏迷送部立彰化醫院急救中。圖／彰化消防局提供
彰化縣今天上午雨狂炸，溪湖鎮彰水路上午9點多也發生一起汽車疑似因積水而打水漂失控翻覆車禍，造成一名男駕駛昏迷送部立彰化醫院急救中。圖／彰化消防局提供
彰化縣今天上午雨狂炸，溪湖鎮彰水路上午9點多也發生一起汽車疑似因積水而打水漂失控翻覆車禍，造成一名男駕駛昏迷送部立彰化醫院急救中。圖／彰化消防局提供
彰化縣今天上午雨狂炸，溪湖鎮彰水路上午9點多也發生一起汽車疑似因積水而打水漂失控翻覆車禍，造成一名男駕駛昏迷送部立彰化醫院急救中。圖／彰化消防局提供
彰化縣今天上午雨狂炸，溪湖鎮彰水路上午9點多也發生一起汽車疑似因積水而打水漂失控翻覆車禍，造成一名男駕駛昏迷送部立彰化醫院急救中。圖／彰化消防局提供
彰化縣今天上午雨狂炸，溪湖鎮彰水路上午9點多也發生一起汽車疑似因積水而打水漂失控翻覆車禍，造成一名男駕駛昏迷送部立彰化醫院急救中。圖／彰化消防局提供

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